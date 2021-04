A poche settimane dal debutto della coupé arriva il turno della cabrio: ecco la Bentley Continental GT Speed Convertible, versione più estrema di sempre della sportiva scoperta di Crewe. Esattamente come la sorella con tetto fisso anche la Convertible monta il maestoso W12 di 6.0 da 650 CV e 900 Nm di coppia, abbinato alla trazione integrale e al cambio automatico doppia frizione 8 rapporti.

Prezzi e disponibilità non sono ancora stati comunicati, ma il listino dovrebbe superare i 305.000 richiesti per la vecchia generazione.

I numeri

Prima di parlare dei dettagli di abitacolo e carrozzeria snoccioliamo qualche dato: lo 0-100 è questione di 3,7" e la velocità massima è di 335 km/h. Esattamente come la GT Speed Coupé. Cavalli e coppia vengono scaricati a terra da ruote da 22", a nascondere (come optional) un impianto frenante carboceramico.

Oltre al propulsore la Bentley Continental GT Speed Convertible eredita dalla sorella con tetto fisso anche tutti i vari upgrade meccanici, necessari per domare i 650 CV del W12: differenziale posteriore elettronico, sospensioni pneumatiche attive con ammortizzatori adattivi, sistema di controllo antirollio e 4 ruote sterzanti.

Il massimo dell'eleganza

Una sportiva vera, vestita con l'abito migliore: la Continental GT Speed Convertible, oltre ai muscoli in più rispetto alle sorelle "normali", sfoggia infatti una capote - creata specificatamente per questo modello e apribile o chiudibile in 19" - disponibile in 7 differenti tinte per l'esterno e 8 per il rivestimento interno.

Interno curato a livello maniacale, con pelle e Alcantare praticamente ovunque, inserti in fibra di carbonio, legno o altri materiali pregiati, pedaliera sportiva e tanto altro ancora. I sedili poi integrano delle bocchette d'aerazione per scaldare il collo, così da potersi godere la Bentley Continental GT Speed Convertible a tetto aperto senza patire il freddo.