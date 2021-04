La già annunciata Ferrari 812 Versione Speciale, che potrebbe anche chiamarsi 812 GTO, è pronta al debutto ufficiale fissato per il prossimo 5 maggio. A dare questa succosa anticipazione è uno storico conoscitore delle Ferrari come Marcel Massini, che dalle pagine di Ferrari Chat parla di una prima presentazione ai clienti il 21 aprile e di un vero e proprio reveal alla stampa per il 5 maggio 2021.

A questa nuova indicazione sulla data di nascita della Ferrari 812 Versione Speciale (sigla VS) si aggiunge però anche un'inedita serie di foto spia che ci mostrano un prototipo ricoperto da pesanti pannelli di mascheramento. Ciò può significare che, rispetto alle precedenti foto "rubate", la supercar modenese ha ormai assunto le sue forme definitive e deve quindi utilizzare carenature posticce per nascondersi al mondo.

L'ultima V12 aspirata a motore anteriore?

Anche se manca una conferma ufficiale da parte di Ferrari, si tratta comunque di un nuovo e credibile indizio che va a sommarsi al video inviato a pochi potenziali clienti che, lo scorso 18 febbraio (data di nascita di Enzo Ferrari), confermava su Instagram l'arrivo imminente della 812 "Versione Speciale".

I dubbi restano invece sul nome che avrà questa attesissima variante della Ferrari 812 Superfast e le ipotesi si rincorrono sul web. C'è chi giura che si chiamerà 812 GTO, un nome adatto a celebrare quella che sarà probabilmente l'ultima e più potente (oltre 800 CV) delle Ferrari con motore V12 aspirato anteriore.

Ipotesi Daytona e Imola

Tra gli altri nomi candidati alla scelta si è parlato anche del ritorno dell'appellativo Daytona che manca da ormai 48 anni nella gamma Ferrari, dall'ultima 365 GTB/4 prodotta nel 1973. C'è poi anche chi ipotizza l'uso del nome di un altro circuito, come ad esempio Imola che non è mai apparso sulle Rosse.

Entro poche settimane l'arcano sarà svelato e sapremo se i pochi e fortunati collezionisti di tutto il mondo potranno mettersi in garage una portentosa Ferrari 812 GTO e una Ferrari 812 Versione Speciale. Al momento non è dato sapere neppure se ci sarà anche una versione con tetto apribile, ovvero una 812 VS Aperta.