Audi ha finalmente rivelato le informazioni più importanti sulla nuova Q4 e-tron, SUV 100% elettrico presentato, per la prima volta, al Salone di Ginevra del 2019. Un modello importantissimo per la Casa che, a differenza delle sorelle e-tron ed e-tron GT, va a posizionarsi esattamente al centro all'interno della gamma SUV.

Come si può intendere dal nome, infatti, dal punto di vista delle dimensioni va ad inserirsi a metà tra la Q3 e la Q5 ma, allo stesso tempo, lo spazio a bordo è ai livelli dell'ammiraglia a ruote alte della Casa di Ingolstadt, la Q7. Immaginando il prezzo per il mercato italiano - visto quello già noto per il mercato tedesco - e considerando gli incentivi, riteniamo che il confronto più diretto sia da fare con la sorella minore Q3.

Stile | Misure e spazio | Tecnologia | Motori | Prezzi

Lo stile

Le varianti di carrozzeria tra i due modelli Audi si equivalgono, dato che entrambi hanno a listino una versione SUV tradizionale e una coupé "Sportback". Lo stesso non si può dire dello stile e delle forme: la Q4 e-tron - che non necessita di aria per il raffreddamento del vano motore - si presenta con una calandra single frame chiusa e impreziosita da listelli cromati, la Q3 invece propone una mascherina dalla forma simile ma con disegno a nido d’ape.

Cambiano anche il paraurti anteriore, con prese d’aria laterali più sottili per la Q4 e-tron e i gruppi ottici full LED dall'andamento più orizzontale di serie. Le differenze continuano anche verso il posteriore, dove l'elettrica mette in mostra la firma luminosa (tipica delle e-tron) con una sottile linea a LED che unisce i due fari.

Misure e spazio

E qui si apre uno dei capitoli più importanti di questo confronto. La Q4 e-tron nasce sulla nuova piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen su cui vengono realizzate anche la Volkswagen ID.4 e la Skoda Enyaq iV. È lunga 4,58 metri, larga 1,86 e alta 1,63 e può contare su un passo di 2,76 metri.

La Q3, invece, è leggermente più piccola: è lunga 4,48 metri, larga 1,85 e alta 1,62, con il passo che misura 2 metri e 68. Per avere un termine di paragone, la "grande" Q5 è lunga 4,68 metri, larga 1,89, alta 1,66 e ha un passo di 2,82 metri.

Un aspetto importante è che, nonostante le dimensioni a metà strada tra quelle delle sorelle ad alimentazione termica Q3 e Q5, l'Audi Q4 e-tron è in grado di offrire uno spazio a bordo incredibile che la avvicina addirittura all’ammiraglia Q7.

Tra le differenze più significative c'è il peso: la Q4 e-tron sfiora i 2.000 kg nella versione 35 e-tron con batteria da 52 kWh e sale fino a 2.210 kg nella Q4 50 e-tron quattro, mentre la Q3 si ferma ai 1.735 kg della 40 TDI a trazione integrale. Per quanto riguarda il bagagliaio, invece, le due auto hanno una capacità di carico molto simile. Il bagagliaio della Q4 e-tron varia da 520 a 1.490 litri con i sedili abbattuti mentre sulla Q3 si passa da 530 a 1.525 litri.

Audi Q3 Audi Q4 e-tron Audi Q5 Lunghezza 4,48 4,58 4,68 Larghezza 1,85 1,86 1,89 Altezza 1,62 1,63 1,66 Passo 2,68 2,76 2,82 Bagagliaio (min-max) 530-1.525 520-1.490 520-1.520

La tecnologia

Sia la Q4 che la Q4 e-tron montano il nuovo sistema di infotaiment MIB 3 del Gruppo Volkswagen compatibile con Amazon Alexa, ma l'elettrica alza ancora di più l’asticella portando ad un livello superiore la dotazione tecnologica. Oltre ai due schermi sulla plancia disponibili anche sulla Q3, qui debutta il nuovo sistema AR Creator. Si tratta di un’evoluzione del precedente head-up display che, grazie alla realtà aumentata, permette di visualizzare sul parabrezza informazioni dinamiche grazie alla sinergia tra telecamere e sensori.

I motori

L’alimentazione è, ovviamente, ciò che distingue principalmente i due modelli. La Q4 e-tron è esclusivamente elettrica e disponibile in tre versioni differenti: la 35 e-tron, la 40 e-tron e la 50 e-tron quattro. La prima, da 170 CV e a trazione posteriore, è alimentata da una batteria da 52 kWh con un'autonomia dichiarata di 341 km. La seconda, sempre a trazione posteriore, dispone di una batteria da 77 kWh per una percorrenza massima di 520 km e può contare su una potenza di 204 CV. L’ultima, a trazione integrale, sfrutta sempre una batteria da 77 kWh ma ha un’autonomia di 488 km e ben 299 CV a disposizione.

La Q3 offre, invece, una gamma di motorizzazioni più articolata con powertrain a benzina, diesel e ibridi plug-in. Si va dai 150 CV della 35 TDI con cambio manuale a 6 marce ai 400 CV della versione RS Q3, passando per i 245 CV della versione ibrida plug-in 45 TFSI con un'autonomia di 50 km in modalità EV. Sia le benzina che le diesel sono disponibili anche a trazione integrale.

I prezzi

In attesa che vengano comunicati i prezzi ufficiali per il mercato italiano - ai quali si possono sottrarre dai 6 ai 10 mila euro di incentivi -, sappiamo che l'Audi Q4 e-tron viene proposta in Germania nella versione 35 e-tron ad un prezzo base di 41.900 euro, che salgono a 52.900 euro nella versione top di gamma 50 e-tron quattro.

La Q3 parte invece da un prezzo base di 36.150 euro per la 35 TFSI con cambio manuale a 6 rapporti, che sale a 45.800 euro per la più potente diesel da 200 CV.