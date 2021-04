Dopo averla provata su strada (ecco come va la Peugeot stradale più potente di sempre), Peugeot ha rilasciato ulteriori informazioni sulla nuovissima 508 PSE.

L'auto può essere acquistata in tutte le concessionarie ufficiali ma solo venti dealer, che, nel tempo, si sono distinti per l’elevata soddisfazione dei clienti e che occupano una posizione strategica nella penisola, saranno classificati come "Expertise Center". Ecco cosa vuol dire.

Ogni concessionaria avrà un consulente dedicato

In ognuna di queste venti concessionarie ci sarà uno spazio dedicato al brand Peugeot Sport Engineered, con una 508 PSE in esposizione e un'altra da provare in test drive. A spiegare nel dettaglio l'auto al cliente ci sarà un consulente dedicato e appositamente formato in ogni aspetto stilistico e tecnico della macchina. Perché questo? A scegliere una PSE è un cliente che, puntando un prodotto dal costo elevato, si aspetta un servizio eccellente.

Le concessionarie scelte da Peugeot sono:

Torino (LOCAUTO)

Alessandria (GRANDIAUTO)

Bergamo (SUPERCAR)

Brescia (BOSSONI)

Milano (OVERDRIVE e PSA RETAIL)

Padova (GHIRALDO & AUTOIN)

Venezia (AUTOVENEZIA)

Udine (BLIZ)

Piacenza (PONGINIBBI)

Bologna (STEFAR)

Modena (CAMPANI)

Firenze (BRANDINI)

Perugia (UGOLINELLI)

Roma (PSA RETAIL e LEONORI)

Chieti (PASQUARELLI)

Teramo (PIEFFEAUTO)

Bari (EUROMOTOR)

Napoli (AUTOUNO)

Quanto costa la 508 PSE

Le prime consegne della 508 PSE inizieranno a maggio, con i prezzi di listino che partono da circa 69 mila euro per la berlina e da circa 70 per la wagon.

Oltre alla formula d’acquisto, Peugeot propone anche quella del noleggio a lungo termine di Free2Move Lease che prevede un canone mensile di 589 euro IVA esclusa con un anticipo di 7.860 euro per un contratto della durata di 36 mesi e 45.000 km, variabile ovviamente a seconda delle proprie esigenze. Sono compresi nel prezzo anche una wallbox per ricaricare l’auto nel proprio garage e un’esperienza di guida in pista.