La Hyundai Kona N è finalmente pronta a svelarsi. Il 27 aprile la Casa sudcoreana svelerà la variante più sportiva del crossover che andrà ad aggiungersi alla gamma di modelli ad alte prestazioni insieme alla i20 N e alla i30 N.

L’evento sarà trasmesso online sui canali di Hyundai e, oltre alla Kona N, si parlerà dei prossimi modelli sportivi ed elettrici in arrivo.

Aria di famiglia

In realtà della Kona N sappiamo già praticamente tutto. Recentemente, i nostri fotografi avevano beccato il crossover senza veli mentre era probabilmente impiegato per girare alcuni video promozionali.

Fotogallery: Hyundai Kona N, le foto spia senza mimetizzazioni

24 Foto

La N si distinguerà per una calandra più aggressiva, un assetto ribassato e gli elementi rossi e nero lucido che caratterizzano tutte le Hyundai più sportive. Nelle immagini teaser rilasciate dalla Casa sono messi in evidenza i cerchi in lega (probabilmente da 19”) e le pinze freno brandizzate “N”.

Gli interni non sono ancora stati svelati, ma ci aspettiamo la presenza dei sedili sportivi e di dettagli in pelle e alcantara.

Meccanica condivisa con la i30 N

Il brio sarà assicurato dallo stesso 2.0 turbo a 4 cilindri da 280 CV presente nella versione restyling della i30 N. Hyundai non ha ancora rivelato ufficialmente la coppia, ma dovrebbe attestarsi a 392 Nm. La Kona N avrà la sola trazione anteriore, ma potrà contare sul differenziale a slittamento limitato per migliorare l’handling in curva.

La potenza sarà gestita dall’ultima versione del cambio automatico a doppia frizione ad 8 rapporti. Non è chiaro se verrà offerta anche una versione con cambio manuale a 6 rapporti.

In ogni caso, come si può sentire alla fine del video teaser, la Kona N non rinuncerà al cattivissimo sound che contraddistingue anche la i30 N.

Hyundai non ha rivelato ancora prezzi e disponibilità. Non resta che aspettare il 27 aprile per scoprire di più.