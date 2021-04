Mercedes sta festeggiando un secolo di vita della Maybach questa settimana e, anche se può sembrare un "compleanno" come un altro, un piccolo dettaglio del loro tributo alla propria storia ha attirato la nostra attenzione.

A prima vista sembra una semplice immagine della più recente Classe S in versione a passo molto lungo, con il riflesso della sua antenata Maybach 22/70 HP W3, ma provate a guardare meglio il parafango della nuova Classe S. Lo vedete il logo V12?

Biturbo da 6,0 litri?

Ebbene sì, Mercedes ha confermato già da tempo di voler tenere in vita il V12 per un'ultima generazione di Classe S e a quanto pare stanno per mantenere la promessa sulla Maybach.

La Stella a Tre Punte non sta confermando nulla per il momento, ma l'ammiraglia della Classe S dovrebbe montare sotto il cofano il familiare motore 6.0 V12 Biturbo, capace di oltre 600 CV e probabilmente a trazione integrale. Per quanto riguarda il nome, immaginiamo sarà "S650" o "S680".

Con la AMG S65 che lascia il passo al V8 ibrido plug-in della S73e, la Maybach S650 sarà l'unica versione della Classe S ad offrire un motore V12. E ciò significa che sarà la diretta rivale di modelli come la Bentley Flying Spur W12 e la Rolls-Royce Ghost, insieme alla Audi A8 Horch che si dice avrà un motore W12. BMW vende ancora il V12 sulla M760i, ma questa generazione di Serie 7 sarà l'ultima a montarlo.

Se è vero che è in programma una Maybach Classe S con passo extralungo (qui sopra trovate il video su quella attuale), allora è altrettanto vero che sotto il cofano troverà posto il propulsore V12. Non si può dire lo stesso per la Maybach GLS, perché a oggi non ci sono conferme della volontà di Mercedes di montare il V12 anche nel SUV superlussuoso.

Fra l'altro, Mercedes ha presentato la nuova variante elettrica della sua ammiraglia, la EQS. Non escludiamo la possibilità che anche questa possa finire sotto la cura di Maybach, come da tradizione per le varie generazioni di Classe S. Nel frattempo, nel video qui sotto ve la raccontiamo nel dettaglio.