Le offerte di aprile comprendono molte vetture ibride plug-in, per le quali gli ecoincentivi statali non sono ancora terminati: né è un esempio la Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in, grande SUV crossover di Citroen, proposto con un forte sconto iniziale e mini rate da circa 229 euro al mese.

Nel dettaglio, la Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in ha un costo di 42.100 euro, e può scendere grazie agli ecoincentivi a 33.100 euro; ancora meno caro, 31.100 euro, è il listino aderendo al finanziamento Symply Drive. Per ottenere questo importo, occorre la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011.

Con un anticipo di 4.300 euro, si pagano 35 rate mensili da 226,82 euro (TAN 4%, TAEG 4,17%) e una rata finale di 22.770 euro, per un massimo di 30.000 km. L’importo comprende il servizio IdeaDrive, corrispondente a due anni di garanzia contrattuale più un anno o 30.000 km di estensione garanzia, e 36 mesi o 30.000 km di manutenzione ordinaria programmata.

Vantaggi

Si tratta di un’ibrida ricaricabile, quindi è ancora possibile godere dei vantaggi degli ecoincentivi, con uno sconto rottamazione che raggiunge in totale gli 11.000 euro.

Da notare il valore del TAEG, solo dello 0,17% in più rispetto al TAN: infatti, non sono previste spese di istruttoria e spese di incasso mensili. Il modello comprende nel prezzo diversi optional interessanti.

Svantaggi

L’offerta non è cumulabile con altre in corso, ed è valida solo con rottamazione, fino alla disponibilità dei fondi statali, e per le vetture in stock.

In sintesi