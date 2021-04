Uno dei giornalisti dell’Automotive più conosciuti in tutto il Brasile si è spento mercoledì 14 aprile a San Paolo a seguito di complicazioni dovute al Covid-19. Daniel Messeder era ricoverato in ospedale dallo scorso 8 marzo.

La carriera

Nato il 6 gennaio 1982 a Rio de Janeiro, Daniel ha vissuto per tanto tempo a San Paolo. Si è laureato in giornalismo all’Università Anhembi Morumbi ed è entrato nel nostro mondo nel 2000 grazie alla rivista 4x4 Cia Magazine. Nella sua carriera ha scritto anche per Oficina Mecanica e Hot and Carro. Successivamente, il suo lavoro ad Autoesporte Magazine ha attirato ulteriormente l’attenzione mediatica del settore Automotive nei suoi confronti.

Nel 2012, Messeder è diventato caporedattore del conosciuto sito Carplace e ha potuto così farsi conoscere ad un pubblico di milioni di appassionati. Con l’acquisizione di Carplace da parte di Motorsport Network e il cambio di nome in Motor1.com Brasile nel 2016, Daniel ha mantenuto la carica di direttore editoriale del sito.

La nuova struttura del sito gli ha permesso di far conoscere la sua passione per il mondo dell’Automotive a milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo.

Una vita per i motori

“Dani” ha vissuto il suo legame coi motori in modo intenso guidando vetture in ogni angolo del globo. La sua professionalità e cura erano le stesse verso auto, moto, supercar o citycar. Nel corso degli anni ha avuto numerose idee per realizzare storie esclusive e per fornire un’informazione sempre aggiornata e puntuale.

La sua passione gli ha consentito di stringere amicizie con tante persone sia all’interno del gruppo editoriale brasiliano sia con ingegneri, designers e dirigenti. Quando si ritrovava a parlare con un giornalista “esordiente” nel settore, era sempre il primo a dispensare consigli su come giudicare un’auto o raccogliere informazioni.

Dani era anche fortemente legato alla sua famiglia, composta da sua moglie Raquel, suo figlio Enzo (chiamato così in ricordo di Enzo Ferrari), i genitori Eduardo e Valeria e la sorella Andrea. Mancherà a loro e a tutti gli amici e lettori di Motor1.com e del Motorsport Network.