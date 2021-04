Novità nella gamma della Hyundai Kona: il SUV piccolo coreano fresco di restyling si aggiorna nuovamente nel parco motori affiancando alle già presenti versioni full hybrid ed elettrica anche l'inedita motorizzazione mild hybrid. Il primo step di elettrificazione, con rete a 48 Volt, disponibile sia con motorizzazioni benzina sia diesel.

La Kona non abbandona quindi il gasolio, come stanno facendo invece numerose concorrenti e non, affiancandogli però un piccolo aiuto elettrico per abbassare consumi ed emissioni e dargli un'omologazione da auto ibrida.

Le novità

La Hyundai Kona mild hybrid a benzina sfrutta il 1.0 3 cilindri da 120 CV abbinato di serie al cambio manuale 6 marce con frizione elettronica (l'iMT del Gruppo Hyundai Kia), mentre la mild hybrid diesel si basa sul 1.6 da 136 CV, disponibile anche col cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti, anche con trazione integrale. In entrambi i casi il motore elettrico può dare un massimo di 12,2 kW (16,6 CV).

La Kona mhev benzina dichiara così un consumo medio compreso tra 5,4 e 6,1 litri ogni 100 km, a seconda dell'allestimento, con emissioni di CO2 tra 124 e 139 g/km, la diesel invece fa segnare tra 4,7 e 5,2 l/100 km e tra 124 e 136 g/km di CO2 emessa.

I prezzi della Kona mild hybrid

Il listino prezzi della Hyundai Kona mild hybrid parte da 23.350 euro della benzina in allestimento XTech e arriva ai 31.600 euro della diesel 4WD in allestimento NLine. Di seguito i prezzi completi: