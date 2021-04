La famiglia della Lexus UX Hybrid si allarga con un’aggiunta speciale che rende la giapponese ancora più ricercata ed elegante. L’UX Hybrid Deep Sky arriva in concessionaria in 60 esemplari e si distingue per un look e una serie di dettagli ad hoc.

La versione speciale della Lexus è disponibile nella sola versione a trazione anteriore da 184 CV e si può richiedere con l’originale assicurazione WeHybrid Insurance in cui si “pagano” solo i km percorsi col motore termico in funzione.

I dettagli che fanno la differenza

La Deep Sky si riconosce per la colorazione Bi-tone della carrozzeria. Il tetto e le finiture nere si possono abbinare alle tinte Sonic Titanium o Celestial Blue. La versione speciale della UX Hybrid monta cerchi in lega da 18” Black Design e, salendo a bordo, si notano il battitacco retroilluminato e gli interni in pelle Tahara.

Celestial Blue Sonic TItanium

Al centro della plancia c’è sempre il Lexus Media Display da 7” comandabile dal touch pad nella console centrale. Il sistema integra il navigatore e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. In aggiunta, scaricando l’app per smartphone Lexus Link, si possono programmare viaggi o gestire la manutenzione direttamente da remoto.

Anche nella Deep Sky è presente il sistema di sicurezza Lexus Safety System + che include il Blind Spot Monitor e il Rear Cross Traffic Alert. Il primo dispositivo segnala l’arrivo di un’auto alle spalle della Lexus, mentre il secondo avvisa di eventuali vetture di passaggio quando, ad esempio, si esce da un parcheggio in retromarcia.

Si ordina online

La Lexus UX Hybrid Deep Sky è prenotabile esclusivamente online sul sito della Casa. Per procedere all’ordine è necessario versare un anticipo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina dedicata. Dopo aver ricevuto il numero di prenotazione, il cliente sarà contattato dalla concessionaria per fissare un appuntamento e finalizzare l’ordine.

La vettura viene consegnata con una selezione di oggetti della Lexus Boutique e alcuni elementi degli interni possono essere personalizzati col proprio nome.

La UX Hybrid è acquistabile anche con la WeHybrid Insurance, una polizza RC Auto il cui premio dipende solo dal chilometraggio percorso con il motore termico, mentre i km percorsi in modalità EV sono gratuiti.

Il costo varia da 5 cent/km con sola RC Auto a 7 cent/km se si include la garanzia Collisione. Quest’ultima comprende tutti i danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione provocati involontariamente dal guidatore sulla propria auto.

Il prezzo di listino della Deep Sky è di 44.000 euro, il quale scende a 38.500 euro sfruttando gli Hybrid bonus di Lexus (uno sconto presente attualmente su tutta la gamma di modelli della Casa giapponese) senza vincoli di permuta o rottamazione.