E' la Volkswagen ID.4 la Word Car of the Year 2021. La crossover full electric, la prima auto a batteria a ruote alte della Casa tedesca con una dimensione di mercato globale, ha battuto in finale la Toyota Yaris e la Honda e.

La giuria, composta da 94 giornalisti delle principali testate mondiali (compresa Motor1.com Italia), ha anche assegnato gli altri quattro premi previsti.

La Volkswange ID.4 non è la prima elettrica pura a vincere l'award (nel 2019 è toccato Jaguar I-Pace), ma l'indicazione dei giurati sembra chiara, visto che è stata premiata una vettura che si preannuncia come competitor globale della Tesla Model Y.

World Luxury Car

Vince la Mercedes Classe S. In finale c'erano Land Rover Defender e Polestar 2.

Mercedes Classe S

World Urban Car

Vince la Honda e. In finale c'erano Honda Jazz e Toyota Yaris.

Honda e

World Performance Car

Vince la Porsche 911 Turbo. In finale c'erano Audi RS Q8 e Toyota Gr Yaris.

Porsche 911 Turbo S Coupé

World Car Design of the Year

Vince la Land Rover Defender. In finale c'erano Mazda Mx-30 e Honda e.

Land Rover Defender 110

A secco la Toyota Yaris

Fuori dai giochi la vincitrice del premio Coty (Car of the year) 2021, cioè la Toyota Yaris, in corsa per il riconoscimento più importante e per quello Urban Car, più la categoria Performance car con la sua derivazione sportiva GR Yaris.

Tre nomination anche per Honda e, la piccola e anticonvenzionale vettura elettrica della Casa giapponese, che ha vinto il premio per la Urban Car of the Year.

Tre premi in Germania

In Germania sono andati tre premi con Mercedes Classe S, Porsche 911 Turbo e la vincitrice assoluta ID.4. L'ultima auto di una Casa tedesca a vincere il Word Car Award era stata la Mercedes Classe C nel 2015. Per la Volkswagen si tratta invece della prima affermazione dal 2013, quando si impose la Golf. In precedenza sono stati premiati Golf 6 (2009), Polo (2010) e Up (2012).

Il video integrale della premiazione