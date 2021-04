La Giornata della Terra - in inglese "Earth Day" - è la ricorrenza annuale in cui tutto il mondo celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. Sin dalla prima celebrazione, nel 1970, si tiene il 22 aprile, esattamente un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera.

E' un argomento ormai molto caro a tutti, comprese le Case auto, che sempre più spesso celebrano questa giornata con iniziative particolari. Ecco una lista, in ordine alfabetico, dei contenuti 2021 (lista soggetta ad aggiornamento).

Gruppo Volkswagen

In occasione del World Earth Day 2021, il gruppo Volkswagen lancia un'iniziativa di "scambio di opinioni" - con relativo hashtag - chiamata #Project1Hour.

Come suggerisce il nome, l'intera rete di collaboratori del gruppo interromperanno l'attività lavorativa per un'ora, per discutere del loro contributo alla protezione del clima. In totale, si parla di circa 660.000 persone.

Questa iniziativa comprende tutti i marchi del gruppo, li ricordiamo qui di seguito in ordine alfabetico:

Herbert Diess, CEO del Gruppo, ha detto a riguardo:

"Non vedo l'ora di ricevere suggerimenti e proposte da tutto il mondo per accelerare ulteriormente le nostre attività a favore del clima".

Hyundai

Hyundai Motor ha colto l'occasione per mostrare un nuovo filmato riguardo alla campagna sull'idrogeno. Il video in questione, girato insieme alla boy band coreana BTS, si chiama "For Tomorrow We Won't Wait".

All'interno del video, i componenti del gruppo K-Pop prendono parte ad attività eco-friendly, che possono facilmente diventare parte della routine quotidiana, nel tentativo di incoraggiare gli altri a fare lo stesso.

E fra le varie attività, una di queste è muoversi a bordo di una Hyundai NEXO, il SUV che viaggia a celle combustili di idrogeno emettendo solo acqua allo scarico.