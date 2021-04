Manca poco alla presentazione della nuova generazione di Skoda Fabia, la piccola della Casa ceca lanciata nel 2000 e venduta a oggi in più di 4,7 milioni di unità. Il debutto online è fissato per maggio e nell'attesa arrivano nuovi teaser che ne mostrano l'esterno, dandoci così l'opportunità di dare una prima occhiata allo stile.

Uno stile completamente rinnovato, come abbiamo avuto modo di vedere nelle spy photo pubblicate tempo fa, a vestire una meccanica basata sulla piattaforma MQB A0 del Gruppo Volkswagen, la stessa di Audi A1, Seat Ibiza e Volkswagen Polo.

La piccola si fa più ricca

Il cambio di piattaforma permetterà alla nuova Skoda Fabia di crescere nelle dimensioni con 11 cm in più di lunghezza, per un totale quindi di 4,10 metri totali, offrendo spazio in più per passeggeri e bagagli, con 50 litri in più nel vano di carico, passando quindi da 330 a 380 litri di capienza, come una Volkswagen Golf.

Una piccola destinata a crescere anche sotto il punto di vista della tecnologia, con luci full LED - ridisegnate e più sottili - su tutti gli allestimenti e nuovi sistemi di assistenza alla guida. Esattamente come visto sui recenti restyling di Seat Ibiza e Volkswagen Polo. Ci aspettiamo quindi anche sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, infotainment connesso con monitor fino a 9,2" per gestire il software MIB 3 del Gruppo Volkswagen, comandi vocali evoluti e tanto altro ancora.

Niente diesel né elettrificazione

Se, come si crede, la nuova Skoda Fabia in toto seguirà quanto visto su Ibiza e Polo 2021, la gamma motori abbandonerà le unità diesel per rimanere unicamente col 1.0 3 cilindri benzina, sia in versione aspirata sia con i TSI, con potenze comprese tra 80 e 110 CV. Dovrebbe esserci anche una Fabia a metano, col 1.0 TGI da 90 CV, mentre non ci dovrebbe essere spazio per alcun tipo di elettrificazione.

Niente Skoda Fabia mild hybrid dunque, mentre potrebbe arrivare una versione RS da circa 200 CV, ma è ancora tutto da confermare.