Le auto sportive moderne viaggiano ormai, quasi sempre, accoppiate a velocissimi e super precisi cambi automatici, capaci di passare da una marcia all'altra in un batter d'occhio per non perdere nemmeno per un secondo la spinta dei motori che devono gestire.

Sappiamo bene però come il fascino di un cambio manuale sia impareggiabile, specialmente se accoppiato ad auto che fanno del piacere di guida il proprio motivo d'essere.

Modelli come la Ferrari 599 GTB Fiorano, la berlinetta 2 posti col V12 aspirato derivato dalla Enzo sotto al cofano, nata nel 2006 per sostituire la 575 e a sua volta sostituita, nel 2012, dalla F12 berlinetta.

Un'auto che all'epoca rappresentava il top di gamma in quel di Maranello, equipaggiata col cambio F1-Superfast di serie o - ma solo per 30 esemplari - con un manuale 6 marce. E proprio una di queste sarà protagonista di un'asta di RM Sotheby's in programma il prossimo 22 maggio.

L'ultima della sua specie

Si tratta dell'ultima Ferrari V12 con cambio manuale a gestire i 620 CV del suo V12, trasferiti naturalmente alle ruote posteriori, con 608 Nm a fare da supporto. Un bolide da più di 330 km/h di velocità massima e 3,7" per passare da 0 a 100 km/h che, nel caso del modello messo all'asta, ha percorso poco più di 5.000 km.

Praticamente come nuova e, a guardare le foto, tenuta con maniacale attenzione dal suo proprietario, un anonimo collezionista statunitense. La carrozzeria in Grigio Silverstone è immacolata, così come l'abitacolo con speciali sedili in stile Daytona con inserti in grigio scuro e stereo firmato Bose con caricatore da 6 CD, un vera chicca per l'epoca l'epoca.

A completamento c'è l'impianto frenante carboceramico, optional che all'epoca influiva per circa 15.000 euro sul prezzo finale.

E poi, ancora una volta, quel cambio automatico con gli innesti in bella vista, come da tradizione Ferrari.

Quanto costa

Il prezzo base per la Ferrari 599 GTB Fiorano con cambio manuale è fissato a 312.613 dollari (quasi 260.000 euro), comprensivi di manualistica completa, attrezzi avvolti da un panno in pelle, compressore d'aria, caricabatteria e telo copriauto personalizzato.