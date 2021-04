Volkswagen è Official Mobility Partner di UEFA sin dal 2018 e la partnership prosegue per il Campionato UEFA EURO 2020. Per l'occasione, il Dipartimento Veicoli Speciali della sede Volkswagen di Wolfsburg ha realizzato un esemplare della compatta elettrica ID.3 con una teca di vetro sul tetto.

Proprio all'interno di questa teca sarà trasportato ed esposto il Trofeo UEFA EURO, spostandosi di volta in volta nelle città ospitanti le varie partite di campionato, durante il cosiddetto "Trophy Tour". Il punto di partenza è Roma, dove si terrà la partita inaugurale degli Europei venerdì 11 giugno.

Flotte per lo staff, iniziative per i giovani

Il Trophy Tour proseguirà lungo tutte le tappe di campionato, raggiungendo i monumenti delle città e gli appassionati di calcio locali, fino al Wembley Stadium di Londra: qui domenica 11 luglio, esattamente un mese dopo la partita inaugurale, la Coppa sarà consegnata ai vincitori degli Europei.

Oltre alla ID.3 che trasporta la Coppa, comunque, Volkswagen ha messo a disposizione dell'organizzazione alcune centinaia di auto che vengono utilizzate dallo staff, dai funzionari e dai dirigenti della UEFA. E circa un quarto di questa flotta si compone di auto elettriche o ibride plug-in.

In più, c'è una piccola iniziativa dedicata ai giovani appassionati di calcio durante il Campionato UEFA EURO 2020: l'Official Match Ball Carrier. Per ciascuna partita, Volkswagen individuerà una ragazza o un ragazzo tra i 10 e i 14 anni di età, che avrà la possibilità di portare il pallone ufficiale in campo prima del fischio d'inizio.

Turismo in elettrico

Durante la tappa inaugurale a Roma, la Casa di Wolfsburg offrirà un servizio chiamato "Volkswagen ID. Experience", che permetterà ai visitatori di esplorare il centro della Capitale in modalità a zero emissioni.

Partendo da Piazza del Popolo o Piazza San Silvestro, una flotta di ID.3 e ID.4 porterà i partecipanti in dieci luoghi simbolo della città: