Sono arrivate nuove foto spia della prossima generazione di Toyota Land Cruiser, ma stavolta sono foto più interessanti del solito: l'auto fotografata è completamente priva di camuffature, dandoci la possibilità di vederla nel dettaglio.

In realtà non c'è solo un singolo esemplare, ma un'intera fila di Land Cruiser parcheggiate dietro a un recinto, il che ci fa pensare che siano prototipi di pre-produzione.

Diversa ma non stravolta

Lo stile è molto simile alla Land Cruiser attuale, ma le novità non mancano: ora c'è una presa d'aria a forma di U che scende dai fari e corre lungo la calandra, con alcune lamelle orizzontali che creano l'effetto "feritoie".

In alcuni modelli, le piccole aperture rettangolari nella fascia inferiore del paraurti sembrano ospitare i fendinebbia, ma le foto sono troppo sfocate per dirlo con certezza.

Lungo le fiancate ci sono parafanghi molto squadrati e "muscolosi" (soprattutto all'anteriore), la cui linea corre lungo tutto il bordo inferiore dei finestrini. E a proposito di finestrini, quello posteriore ha una linea pronunciata verso l'alto, dove si collega col montante.

Per l'interno possiamo farci un'idea approssimativa coi disegni tecnici trapelati: la plancia ospita lo schermo dell'infotainment al centro, con subito sotto i comandi del climatizzatore.

I pulsanti vicino al guidatore permettono di alternare le modalità di guida, mentre nel cruscotto non spariscono gli indicatori analogici, ma prende comunque posto un grande schermo digitale fra tachimetro e contagiri.

Secondo quanto riferito, la nuova Land Cruiser avrà un passo più lungo di due pollici (circa cinque centimetri) rispetto all'attuale, ma anche sbalzi più ridotti. Alcuni rapporti sostengono che il nuovo modello si baserà sullo stesso telaio dell'attuale, il che impedirebbe grosse differenze fra le due generazioni.

È confermato che il motore di base per la nuova Land Cruiser sarà un 3.5 V6 Biturbo, disponibile anche in variante ibrida. E per alcuni mercati, potrebbe arrivare anche un 3.3 Turbodiesel V6.

La nuova Land Cruiser potrebbe facilmente arrivare sul mercato nel prossimo anno, anche perché - a giudicare da questi prototipi - Toyota sembra piuttosto avanti col progetto.