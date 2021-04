Motorsport Network, la piattaforma completamente digitale dedicata agli appassionati di auto, moto e competizioni, ha confermato che Motorsport Images - la sua attività di licensing di immagini premium - ha acquisito la Maggi & Maggi Ferrari Collection, arricchendo ulteriormente la libreria mondiale di oltre 26 milioni di immagini.

La collezione è iniziata nel 1984, quando Silvano Maggi diede vita al suo progetto di fotografare ogni Ferrari prodotta nella storia, per una rivista italiana che pubblicava immagini di una Ferrari di produzione e una da corsa ogni settimana.

Questo progetto continuò per anni, pubblicando foto di molte centinaia di modelli del Cavallino Rampante. Negli Anni '90 il figlio Paolo ha catalogato tutte le foto un unico database, che oggi ospita quasi 100.000 immagini ed è una delle più complete gallerie di fotografie Ferrari al mondo.

Motorsport Images è conosciuta a livello globale come la risorsa fotografica definitiva per tutto ciò che riguarda l'automotive e le corse automobilistiche, con un database di oltre 26 milioni di immagini dal 1895 ad oggi.

È l'unica ad offrire la storia ininterrotta di 70 anni di Formula 1, include la storia dei primi veicoli a motore, e la storia della 24 Ore di Le Mans (alla quale Ferrari tornerà nel 2023 dopo una pausa di 50 anni).

In più, fornisce contenuti visivi ed editoriali esclusivi e collabora con i marchi B2B per offrire campagne pubblicitarie convincenti ed emozionanti.

Maggi & Maggi Collection si adatta perfettamente a Motorsport Images e al più ampio business di Motorsport Network, che ha creato un potente ecosistema di contenuti ed eventi al servizio di una comunità globale di proprietari e appassionati Ferrari. FerrariChat è la più grande comunità Ferrari online del mondo.

L'archivio Colombo, la più grande collezione privata al mondo di immagini Ferrari Motorsport, è già parte della collezione. Canossa Events, sinonimo di eccellenza negli eventi road touring tra cui più di 270 eventi ogni anno, e la sua filiale Cavallino sono gli organizzatori di eventi di riferimento come il Palm Beach Cavallino Classic, che quest'anno celebra il suo 30° anniversario evento ed è il più grande evento classico Ferrari.

Anche nel portafoglio Motorsport.TV si trova al centro di una comunità altamente impegnata, che comprende anche il produttore di modelli di fascia alta Amalgam Collection.

Paolo Maggi, Principal di Maggi & Maggi ha detto:

"Quando Ercole Colombo ci ha presentato a Motorsport Network in vista dell'acquisizione della nostra collezione di immagini ne sono stato felice, e mi ha ricordato mio padre, fondatore dell'agenzia e colonna portante del nostro studio fotografico.

La sua passione per le rosse di Maranello ha fatto venire il pallino anche a me, e in 35 anni di lavoro meticoloso abbiamo messo insieme il più grande archivio del mondo sulle Ferrari di serie. Ci ha permesso di pubblicare le nostre immagini sui giornali di tutto il globo, e ci ha dato la soddisfazione di vedere tre enciclopedie con solo le nostre immagini all'interno.

Ora la collezione si trova nel più importante network motoristico del mondo, e questo terrà vivo per sempre il nome di Maggi e dell'Archivio Maggi. Ringrazio il mio amico Ercole Colombo per questa nuova avventura."