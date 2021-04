La concessionaria Aston Martin di Newport Beach, in California, - uno dei dealer di punta della Casa inglese - ha avuto mandato da Gaydon per lanciare un'edizione speciale a tema "estate", la Pastel Collection, disponibile su tutti i modelli della gamma e sviluppata a quattro mani con la divisione tailor made di Aston, la Q. Al lancio sono previste solo 5 auto, una per modello, ma nel corso dei prossimi 18 mesi si apriranno le ordinazioni per allargare la serie.

Si tratta di una sorta di allestimento che caratterizza le auto nel colore esterno, negli interni e nelle finiture, ed è un'offerta esclusiva della concessionaria per cui, se volete una di queste coloratissime Aston Martin, non vi resta che imbarcarvi sul primo aereo per gli USA. I prezzi partono da 195.680 dollari, circa 160.000 euro al cambio attuale.

Dalla Vantage viola alla DBX rosa

Aston Martin Newport Beach ha caratterizzato ognuno dei cinque modelli presenti a listino: si parte dalla Vantage Coupé, subito riconoscibile dalla vernice viola pastello. Per chi ama viaggiare con il vento tra i capelli godendo a pieno della sinfonia del V8 da 510 CV, invece, c'è la Vantage decappottabile di un viola più tenue, il Cardamom Violet.

Per chi cerca un'Aston Martin ma, oltre alle prestazioni, vuole anche il comfort più totale, allora la DBX potrebbe essere la soluzione. Certo, con il colore rosato "Vibrant Coral" non si passa inosservati, ma è un'ottima alternativa ai SUV grigi e scuri che circolano sulle strade di tutto il mondo.

Anche l'ammiraglia Aston Martin DB11, sia in versione cabrio che coupé, si può avere in edizione speciale Pastel Collection. A lei sono dedicate due diverse tinte di blu, un celeste chiaro e un azzurro accesso, la prima in abbinamento ad interni color panna, la seconda a rivestimenti scuri.

Jeff West, Direttore Generale di Aston Martin Newport Beach, ha così commentato l'iniziativa: "Abbiamo scelto questi colori pastello per le tonalità che si vedono in natura lungo la costa della California; la coppia di DB11 si ispira ai cieli limpidi della California meridionale e alle fresche acque del Pacifico; le sfumature viola delle Vantage ricordano la fioritura dei fiori selvatici sulle colline, mentre il rosato della DBX i toni caldi presenti al tramonto sulle scogliere".