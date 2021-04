Quali sono le aziende più importanti e influenti del mondo? Le risposte potrebbero essere infinite e creare altrettanto infinite discussioni. A provare a dare una risposta definitiva ci ha pensato il Time sull'ultimo numero in edicola, dedicato proprio alle 100 aziende più influenti del mondo.

Si tratta di una prima volta per il settimanale statunitense, famoso per le sua classifiche denominate TIME100 e dedicata alle 100 persone più influenti del mondo. Ora quindi si parla non più di persone ma di multinazionali e nella classifica sono presenti 4 Case auto: BYD, General Motors, Tesla e Volkswagen.

Tutti verso l'elettrico

Aziende suddivise in differenti gruppi, con General Motors inserita in quello dei Titans e con la CEO Mary Barra in copertina, al fianco dell'Hummer elettrico. Proprio l'immenso fuoristrada elettrico è uno dei simboli della trasformazione green del colosso di Detroit, nominato per i suoi sforzi nella progettazione di un futuro più sostenibile.

L'elettrico è naturalmente il tema che unisce le 4 Case nominate dal Time, e se si parla di elettrico non si può non nominare Tesla, inserita nella categorial Disruptors (distruttori). Le macerie che Elon Musk e le sue auto elettriche si lasciano dietro sono quelle dello status quo, scalfito auto venduta dopo auto venduta, per diventare leader nella mobilità a batterie.

Tesla Model S

Volkswagen rientra invece nella categoria Leaders grazie agli sforzi per diventare il brand numero uno nel mondo delle auto elettriche. Il colosso di Wolfsburg ha infatti l'obiettivo di superare, entro il 2025, proprio General Motors e Tesla come numero di modelli a emissioni zero venduti, con la piattaforma MEB (quella di ID.3 e ID.4) a fare da base meccanica.

Volkswagen ID.4

Lo sguardo del Time si è rivolto anche alla Cina, nazione leader nel mondo dell'elettrico, nominando BYD nella categoria Innovators, L'azienda cinese, il cui nome è l'acronimo di Build Your Dreams (costruisci i tuoi sogni), che vede il magnate americano Warren Buffett tra i principali azionisti, ha triplicato il proprio valore nell'ultimo anno e venduto più di 50.000 auto tra elettriche ed elettrificate nel primo trimestre del 2021.