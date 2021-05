Sappiamo da tempo che BMW è al lavoro sul restyling della X3. Il rinnovamento toccherà anche l’elettrica iX3, la quale riprenderà il look della versione con motori termici.

Sul sito ufficiale spagnolo della Casa è sfuggita la prima immagine ufficiale del restyling della BMW X3, prontamente condivisa su Instagram dall'utente wilcoblok. La foto, raffigurante il modello con motorizzazione termica, è stata prontamente rimossa dai gestori del sito stesso. Possiamo farci però una prima idea dell’estetica rinnovata del SUV tedesco.

Cambia nei dettagli

La vista di lato mette in evidenza alcuni dei principali aspetti del design della X3. Prima di tutto, la fiancata mostra il nuovo look dei cerchi in lega e l’inedita colorazione verde, la quale non è presente nell’attuale gamma di tinte.

Inoltre, i dettagli in nero lucido e il badge sul passaruota anteriore ci fanno pensare che l’allestimento della foto sia il più completo MSport. Queste versioni dovrebbero caratterizzarsi per una forma leggermente diversa dei paraurti e un impatto estetico più sportivo con un pacchetto aerodinamico ad hoc.

In ogni caso, su tutti gli allestimenti non dovrebbero mancare i nuovi fari LED anteriori e posteriori con queste ultime che sembrano brunite come quelle del restyling della Serie 5.

Motori confermati

Per quanto riguarda le motorizzazioni non dovrebbero esserci grandi cambiamenti rispetto alla gamma attualmente in vendita. Ci attendiamo quindi le versioni a benzina da 184, 252 e 360 CV e quelle a gasolio da 150, 190, 249 e 286 CV. Da capire se verrà proposta nuovamente la top di gamma diesel M40d da 340 CV, mentre in un secondo momento dovrebbero arrivare anche le M e M Competition da 480 e 510 CV.

Pressoché certa, invece, la conferma della variante ibrida plug-in da 292 CV.

A giudicare da questa foto, l’auto pare già pronta per una presentazione ufficiale. Nelle prossime settimane, quindi, ne sapremo sicuramente di più sul restyling della X3.