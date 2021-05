La pandemia ha dato un importante accelerata all'acquisto di auto online, con numerosi marchi ad inaugurare portali dedicati quindi non più solo alla scelta del modello ma a tutta la trafila burocratica - pagamento e firme compresi - per non doversi recare fisicamente nelle concessionarie.

Una pratica che ora arriva anche nel mercato delle auto usate col portale Clickar di Leays, la società di proprietà Stellantis e controllata da FCA Bank specializzata in noleggio a lungo termine, dove si potranno acquistare modelli usati e di fine noleggio direttamente dal web.

Anche all'asta

Inizialmente il portale Clickar offrirà una selezione di modelli da acquistare online, per poi ampliare la scelta sull'intera gamma disponibile, anche per le auto in vendita all'asta. L'iter è semplice: andando sul sito si avrà uno sguardo d'insieme di tutte le offerte presenti, basterà scegliere il modello, metterlo nel carrello virtuale (esattamente come avviene sui vari siti di e-commerce) e pagare tramite bonifico o finanziamento.

Nel primo caso, una volta compilato il form, si riceverà una mail con tutta la documentazione precompilata da firmare e il link per effettuare il pagamento. Una volta terminato si potrà scegliere presso quale Clickar Point effettuare il ritiro della vettura.

Se invece si sceglie la soluzione del finanziamento (per il quale si potrà scegliere l'importo della rata mensile e la durata del contratto) bisognerà caricare i vari documenti richiesti - compresi quelli relativi a reddito e banca - ed attendere la risposta di FCA Bank.

Garanzia e diritti

A prescindere dalla modalità scelta tutte le auto hanno una garanzia di 2 anni, oltre alla garanzia soddisfatti o rimborsati con possibilità di restituire l'auto entro 14 giorni dalla data di acquisto.