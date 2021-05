Da anni ormai Uber sta pensando ad una flotta di auto speciali da dedicare ai propri autisti, infarcendola di tecnologie e privandola di motori endotermici, preferendo una mobilità a emissioni zero. Un primo passo è stato fatto un paio di anni fa con alcune Volvo XC90 arricchite di sensori, radar e lidar. Ora l'azienda californiana a pronta per il passo successivo.

Passo che si concretizzerà nel 2023 con la prima auto dedicata a Uber e assemblata da Arrival, startup inglese specializzata in veicoli elettrici. Un modello dedicato al servizio di ride-hailing, 100% elettrico e in arrivo - si stima - nel terzo quadrimestre del 2023.

Economica e comoda

L'auto di Arrival Car risponderà alla necessità globale di evolvere i servizi di ride-hailing e car sharing, che contano su 30 milioni di autisti stimati nel settore del ride-hailing, verso l'elettrico per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria nelle città. Uber si è impegnata a diventare una piattaforma di mobilità completamente elettrica a Londra entro il 2025 ed entro il 2030 in Nord America ed Europa

Recita così il comunicato stampa che annuncia l'arrivo della speciale auto, per la quale sono stati chiamati a collaborare gli autisti Uber di tutto il Globo, per creare un modello che risponda perfettamente alle loro esigenze in termini di spazio, tecnologia e non solo.

Un'auto che dovrà assicurare alti livelli di comfort, considerando che la percorrenza media annua di un autista Uber si aggira tra i 45.000 e i 50.000 km, assieme a sicurezza, prezzi contenuti e tanto agio per i passeggeri.