È innegabile che la pandemia abbia cambiato le abitudini di viaggio in tutto il mondo. Le restrizioni e la situazione di costante emergenza hanno portato le persone a preferire sempre di più i viaggi all’interno del confini nazionali.

Questa situazione ha condotto tanti italiani a scoprire nuovi paesaggi e location del Bel Paese e ad utilizzare sempre di più l’auto privata al posto dei mezzi pubblici.

Con l’obiettivo di intercettare un turismo sempre più attento nelle scelte e votato all’ecosostenibilità, Land Rover ha avviato una collaborazione con Airbnb, la piattaforma dedicata all’affitto di alloggi e camere private, dando vita all’iniziativa Land Rover Defender Eco Home.

L’esperienza

In pratica la Casa inglese mette a disposizione la possibilità di trascorrere un soggiorno in una casa ecosostenibile, la “Eco Home”, a contatto con la natura. L’iniziativa è itinerante e toccherà, dal prossimo 13 maggio, 10 location italiane dalla Sicilia alla Sardegna, passando per le Dolomiti e la Maremma.

Oltre al soggiorno, sarà possibile guidare la Land Rover Defender (ne parliamo nel nostro "Perché comprarla e perché no") in specifici percorsi fuoristrada studiati dal team Land Rover Experience.

A ciascun viaggiatore verrà offerta una speciale cena gourmet, una colazione e un pic-nic con prodotti locali offerti da Land Rover. Al tempo stesso, Airbnb fornirà un voucher da sfruttare per altre esperienze nel territorio come una degustazione in un ristorante stellato o visite a bellezze locali.

Per prenotare il soggiorno (il costo è di 500 euro a notte) è necessario collegarsi alla sezione dedicata sul sito di Airbnb. Ecco tutte le tappe:

13-16 maggio Linguaglossa (CT)

20-23 maggio Otranto (LE)

27-30 maggio Castellabate (SA)

3-6 giugno Pagliare di Tione (AQ)

10-13 giugno Manciano (GR)

17-20 giugno Passo Cento Croci a Tarsogno (PR)

24-27 giugno Tramonti di Sotto (PN) in Val Tramontina

1-4 luglio Calolzo di Cadore (BL) nelle Dolomiti

15-18 luglio Barolo (CN) nelle Langhe

16-19 settembre Sant’Antioco (CI)

L’Eco Home e i commenti delle aziende

L’Eco Home è una struttura ecologica ed energeticamente autonoma grazie alla presenza di pannelli solari sul tetto. L’esterno è realizzato in policarbonato e in fibra di vetro, mentre per gli interni sono stati utilizzati tessuti in ecopelle e materiali di scarto prodotti derivanti dalla lavorazione dell’uva.

Il design è minimalista e funzionale e la struttura in vetro permette di immergersi nel paesaggio circostante.

Con la pandemia c’è una minore propensione ai viaggi intercontinentali e una maggiore attenzione a quegli itinerari raggiungibili in auto. Per i nuovi tipi di viaggiatori conta molto anche l’ecosostenibilità. Credo questo tipo di esperienza riassuma perfettamente queste necessità, considerando anche che la nuova Defender è disponibile con motorizzazioni mild e plug-in hybrid

ha raccontato Daniele Maver, presidente di Jaguar Land Rover Italia: .

Nella presentazione dell’iniziativa è intervenuto anche Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia: