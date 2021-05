La Ferrari Testarossa è una delle icone degli anni ’80. La sua caratteristica silhouette l’ha resa una supercar senza tempo e desiderata da generazioni di appassionati. Ora il mitico Cavallino anni '80 è pronta a tornare in un interessante restomod messo a punto dall’azienda svizzera Officine Fioravanti.

In un'intervista rilasciata ad Autocar, l'azienda ha comunicato qualche dettagli sulla sua creazione.

Più leggera e più veloce

La Ferrari Testarossa restomod avrà una velocità massima di 322 km/h, ben superiori rispetto ai 290 km/h della versione originale, raggiunti - anche - grazie ad un aumento di potenza toccando una cavalleria compresa tra 380 e 390 CV.

Ma non basta: Officine Fioravanti infatti ha ridotto di 120 kg il peso complessivo, raggiungendo così 1588 kg. Altri cambiamenti includono gli ammortizzatori Ohlins a controllo elettrico, barre antirollio regolabili e impianto frenante ad alte prestazioni firmato Brembo. Tra le nuove aggiunte ci sono anche l’ABS e il controllo di trazione.

Direttamente dagli anni ‘80

Se la meccanica cambia, a giudicare dalle foto del primo prototipo l'estetica rimarrà (fortunatamente) invariata. Un tuffo a bomba nel passato di Ferrari e dell'auto in generale, con un abitacolo che promette invece molto più lusso e tecnologia, arricchito da dettagli in alluminio pelle rigorosamente made in Italy.

Tra le foto pubblicate direttamente Officine Fioravanti s’intravede anche un telefono portatile in stile anni ’80. Potrebbe essere una chicca dedicata ai più nostalgici.

Per vedere la Ferrari Testarossa restomod in veste definitiva ci vorrà ancora del tempo, non sappiamo ancora quanto. Sappiamo invece che non rimarrà un esemplare unico ma che Officine Fioravanti ha in programma di realizzarne diversi esemplari.