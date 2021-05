La Porsche Macan elettrica è in arrivo e abbiamo anche le prime foto ufficiali. Dopo una serie di indiscrezioni e dichiarazioni ufficiali, ecco i primi scatti che mostrano i test sul SUV ad emissioni zero che arriverà nel 2023.

A parlarne è la stessa Porsche, la quale ha confermato di aver lavorato su 20 prototipi “digitali” per sviluppare al meglio aerodinamica, insonorizzazione e gestione dell’energia. Ecco quindi tutto quello da sapere sulla Macan elettrica.

Dal PC alla strada

Con un comunicato ufficiale, la Casa ha dichiarato di aver concluso la prima parte dei test. In questa prima fase, gli ingegneri hanno creato dei modelli al computer per replicare le proprietà, i sistemi e le motorizzazioni dei modelli in modo da creare una simulazione.

Ora i prototipi, costruiti sulla base dei risultati ottenuti in “laboratorio”, hanno lasciato il centro di sviluppo Porsche di Weissach per mettersi alla prova nella vita reale.

L’obiettivo è quello di percorrere quasi 3 milioni di km in tutto il mondo entro il 2023, anno in cui è prevista la presentazione del SUV elettrico.

I prototipi sono ampiamente camuffati, ma la zona anteriore sembra mostrare i primi cambiamenti estetici. La forma dei fari appare più piccola e sembra ripresa dalla Taycan. Diverse anche le proporzioni della calandra con una griglia di dimensioni ridotte. Non è escluso che, vista la natura elettrica dell’auto, la mascherina possa completamente sparire per un look più pulito e aerodinamico.

“Il SUV più sportivo di tutti”

Secondo Michael Steiner, membro del consiglio d’amministrazione Porsche, l’architettura da 800 Volt della Macan (la stessa della Taycan) offrirà le tipiche prestazioni dei modelli della Casa. Il dirigente ha aggiunto che la versione elettrica avrà un’autonomia ideale per l’uso quotidiano e la possibilità di ricarica rapida. Al tempo stesso, Steiner ha affermato che la Macan EV sarà il modello più sportivo del suo segmento.

La nuova Porsche sarà costruita sull’inedita piattaforma PPE, ma non sarà esclusivamente elettrica. Nel corso del 2021, infatti, verranno presentate delle versioni aggiornate con motore termico e queste affiancheranno nel listino la variante ad emissioni zero.

Nel frattempo, Porsche continuerà a lavorare anche su una Boxster elettrica per allargare sempre di più la gamma di modelli “green”.