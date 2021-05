A 262 km/h a bordo di una Bentley. No, non è il dato di un qualche recente record, ma la velocità toccata dall'automobilista più indisciplinato beccato lo scorso 21 aprile in Belgio in occasione della Speed Marathon, una 24 ore in cui le Polizie stradali di tutta Europa hanno controllato le principali strade dell'Unione, così verificare il rispetto dei limiti di velocità da parte degli automobilisti del Vecchio Continente.

Nessuna medaglia o menzione d'onore quindi per lo spericolato automobilista, che correva a 142 km/h oltre il limite di velocità, ma patente ritirata e super multa in arrivo. Multe che sono fioccate nell'arco di 24 ore, superando (e di molto) quanto registrato durante la Speed Marathon del 2019.

Com'è andata

I controlli hanno riguardato ben 2.003.801 automobilisti, controllati in 16 Paesi dell'Unione (Italia compresa) da 12.418 poliziotti. Tra di loro sono stati ben 136.337 quelli pizzicati a correre ben più del dovuto nei pressi dei 7.917 punti di controllo, con 90.682 verbali compilati sul momento e altri 45.655 in arrivo via posta.

Multe accompagnate da patenti con qualche punto in meno, sospese o revocate con il 6,8% degli automobilisti convinti di trovarsi in pista, un aumento dell'88% rispetto ai 3,6% beccati nel 2019. Dietro alla Bentley del record si posizionano 2 automobilisti italiani beccati rispettivamente a 236 e 235 km/h, seguiti da un olandese fermato mentre andava a 209 km/h. Ancora più grave, per il contesto, quello beccato ad andare a 74 km/h in zona 30 km/h e nei pressi di un asilo.

Troppi rischi

La velocità in sé non è pericolosa, ma lo è l'eccesso di velocità - soprattutto in combinazione con altri fattori di rischio, come il traffico misto con auto, camion, moto e autobus in autostrada o automobili, biciclette e pedoni nelle aree urbane. L'eccesso di velocità è la causa principale di circa 25.000 collisioni stradali mortali in Europa

Ha commentato così i risultati della Speed Marathon 2021 il segretario del gruppo di lavoro operativo di ROADPOL Henk Jansen, appartenente alla Polizia nazionale dei Paesi Bassi ha commentato i risultati.

E le multe non sono l'obiettivo, ma solo il mezzo. L'obiettivo è quello di rendere i conducenti consapevoli del loro comportamento pericoloso

Comportamenti pericolsi che verranno monitorato nella settimana dal 10 al 16 maggio concentrandosi su autisti di camion e bus, con una Speed Marathon dedicata solo a loro.