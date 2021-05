Motorsport Network ha rafforzato il suo impegno nell'offerta direct-to-consumer assumendo Simon Danker, esperto professionista del settore, per guidare le prossime fasi di crescita della piattaforma OTT Motorsport.tv.

Come CEO di Motorsport.tv, Simon si baserà sulla sua esperienza nella gestione dei servizi di streaming e nella guida della crescita commerciale e del pubblico. Simon ha trascorso diversi anni lavorando con la NFL e OverTier per lanciare la strategia di crescita commerciale per NFL Game Pass.

Grande esperienza di leadership

Simon è stato responsabile di Eurosport Player nel Regno Unito e in Germania per Discovery, rilanciando il servizio di abbonamento e portando marchi come MotoGP, Grand Tour di ciclismo e Bundesliga a intere fanbase di appassionati. Simon ha anche fondato un'azienda di consulenza per supportare le principali leghe sportive e le emittenti con il loro roll-out OTT.

Durante il suo periodo presso i BBC Studios, Simon è stato parte integrante del lancio delle partnership globali della BBC con Netflix, Apple e YouTube, supervisionando la crescita trasformativa. Simon è stato anche responsabile del business direct-to-consumer dei BBC Studios, guidando i settori commerciale, prodotto, marketing ed editoriale.

Simon ha una comprovata abilità nelle strategie di crescita per i media e le aziende sportive. Attraverso lo sviluppo di una chiara proposta di pubblico, l'acquisizione di abbonati e la negoziazione di partnership, Simon ha costantemente consegnato profitti significativi e crescita dei clienti.

A capo della crescita

Il ruolo in Motorsport Network vedrà Simon dirigere il team di Motorsport.tv, guidando gli obiettivi generali del business OTT attraverso la crescita del pubblico e degli abbonati, lo sviluppo di relazioni con partner commerciali nuovi (e rafforzando le pre-esistenti), e con la fidelizzazione del pubblico. Sarà responsabile dell'espansione dell'offerta di Motorsport.tv, e al tempo stesso ottimizzerà i servizi attuali per aumentare gli abbonati.

Supervisionerà anche il primo canale di notizie di motorsport in diretta al mondo, Motorsport.tv Live, che è stato lanciato nell'aprile di quest'anno.

James Allen, presidente Motorsport Network, ha detto:

"Siamo molto orgogliosi di aver attratto un professionista del calibro di Simon per guidare il business di Motorsport.tv nella prossima fase della sua crescita. Il profilo, l'esperienza e la personalità di Simon sono esattamente ciò che stavamo cercando in questa assunzione estremamente importante. Lo spazio dei media broadcast sta entrando in un momento di sconvolgimento senza precedenti e ci sono incredibili opportunità nei prossimi anni, in particolare nell'arena degli sport motoristici dove operiamo. Simon farà in modo di massimizzare queste opportunità."

Simon Danker, CEO di Motorsport.tv, ha detto: