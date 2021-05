Volvo potrebbe "rotolare" in Borsa entro la fine dell'anno, con una valorizzazione che arriverebbe anche a 20 miliardi di euro.

Il consiglio di amministrazione della Casa svedese (il nome deriva appunto dal latino "rotolo") ha ha deciso di valutare la possibilità di un'offerta pubblica iniziale (Ipo, Initial public offering) della società sulla borsa Nasdaq di Stoccolma nel corso di quest'anno.

Ma decisione finale di quotarsi sarà "soggetta alle condizioni di mercato e non ci può essere alcuna certezza che una quotazione proceda".

Listino tecnologico

Nei mesi scorsi Zhejiang Geely Holding, azionista di controllo di Volvo Cars, aveva valutato con i suoi advisor l'operazione. La quotazione potrebbe valutare Volvo 20 miliardi di dollari, secondo quanto riporta l'ANSA, mentre Automotive News Europa fa riferimento al collocamento di una quota nella forbice tra 8,1 e 11,6 miliardi di dollari.

Quel che è certo è che Volvo, abbandonate le ipotesi di fusione con Geely, ora punta al listino tecnologico svedese per permettere agli investitori di partecipare al "futuro della società mentre prosegue la trasformazione in un marchio automobilistico guidato dalla tecnologia e completamente elettrificato", si legge in una nota.

Eric Li, presidente di Zhejiang Geely Holding, la società madre di Volvo Cars, e presidente del suo consiglio di amministrazione ha dichiarato:

Abbiamo sostenuto la trasformazione e la crescita di Volvo Cars negli ultimi 10 anni, consentendo alla società di diventare un vero marchio premium con una migliore redditività. Guardando al futuro, Volvo Cars è particolarmente ben posizionata per offrire una crescita continua e sfruttare tutto il potenziale dell'elettrificazione e la fornitura di funzioni di guida autonoma sicura.

Per Hakan Samuelsson, ceo di Volvo Cars, che il cda ha confermato fino al 2022