Un po' a sorpresa oggi, 13 maggio 2021, sono stati attivati nuovi incentivi auto destinati alle vetture con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 135 g/km. Questo significa che chi acquista entro brevissimo tempo un'auto di qualsiasi tipo, anche a benzina o diesel (ma entro i 135 g/km di CO2 e con prezzo massimo di 48.800 euro), può godere di sconti da 3.720 a 10.440 euro, senza o con rottamazione.

Diciamo subito che si tratta davvero di una corsa contro il tempo che favorirà i più veloci e fortunati, dato che il fondo assegnato a questo scampolo di incentivi è di appena 5 milioni di euro. Una vera inezia destinata ad esaurirsi in poche ore, a partire dalle 10:00 di oggi sul sito ufficiale Ecobonus, che però ora è in parte bloccato.

Praticamente un "click day"

Chi è già intenzionato a comprare un'auto nuova farà bene quindi ad affrettarsi verso la concessionaria per non perdere questo sconto, visto che come al solito vale la regola delle prenotazioni fatte dai venditori. Probabilmente si tratterà di un vero e proprio click day, con i contratti già stipulati che si riverseranno sugli incentivi. Al momento in cui scriviamo, infatti, il sito Ecobonus non ha più la grafica in tempo reale che indicava la "Situazione Fondi Residui" e che dava errore.

L'esiguità dello stanziamento è giustificata dal fatto che si tratta di una somma facente parte delle risorse residue già stanziate per l’anno 2020, definito appunto "Decreto Rilancio Residuo M1". Calcolando un incentivo medio di 1.500 euro per ogni acquirente è possibile stimare meno di 4.000 persone che riceveranno il bonus statale.

Da 3.720 a 10.440 euro di sconto

Pur in assenza di indicazioni più specifiche, questo dovrebbe essere lo schema degli incentivi statali "maggio 2021", suddiviso come già accadeva con la campagna di sconti dettata dalla Legge di Bilancio 2021 per fasce di emissioni. Questi incentivi possono sempre essere sommati a quelli dell'Ecobonus in vigore fino al 31 dicembre 2021.