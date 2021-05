Il prossimo 18 maggio Lamborghini presenterà i suoi piani per il futuro. Il presidente e CEO Stephan Winkelmann parlerà della strategia del brand per i prossimi 10 anni e c’è da credere che ci saranno novità davvero interessanti.

Il 2021 si è aperto con la presentazione della Huracàn STO e con le prime foto spia del restyling della Urus. Molto probabilmente sia la sportiva che il SUV continueranno ad evolversi nel corso degli anni, ma Lamborghini potrebbe lavorare a qualcosa di ancora più ambizioso.

Dal benzina all’ibrido

Si guarda al futuro e si pensa all’elettrico. Ormai i due concetti sono praticamente associati ed è per questa ragione che ci attendiamo qualche informazione in più sulla strategia di elettrificazione dei modelli. In realtà, questa è già stata avviata con la Sian, l’esclusiva hypercar con motorizzazione ibrida da 819 CV.

Lamborghini SIAN

Come ci ha insegnato questo modello dotato comunque di un motore V12, è probabile che il passaggio al 100% elettrico sarà graduale. Ciò significa che ci saranno varie tappe intermedie rappresentate da modelli mild hybrid ed ibridi plug-in.

La tecnologia dell’hypercar potrebbe essere ripresa dalle prossime generazioni di Huracàn e Aventador (ammesso che vengano mantenuti questi nomi). Per la best seller Urus, invece, la Casa potrebbe adottare un powertrain ibrido plug-in per rispondere a rivali come la Bentley Bentayga o l’Aston Martin DBX con quest’ultima che dovrebbe presto ricevere una variante a batteria.

Lamborghini Urus

Intanto, nel breve periodo verranno presentate due novità basate sul V12 aspirato. A chiarirlo è stata la stessa Lamborghini nel comunicato di presentazione dei risultati commerciali del 2020. Si potrebbe trattare di un’erede dell’Aventador e di un modello a tiratura limitata come la Sian.

La visione sul futuro di Automobili Lamborghini

Dall’ibrido all’elettrico

Il punto d’arrivo sarà chiaramente un’auto alimentata interamente a batteria. È un futuro inevitabile, a maggior ragione dopo che Ferrari ha annunciato il primo modello elettrico in arrivo entro il 2025.

Lamborghini non è completamente nuova nell’ambito di bolidi ad emissioni zero. Molti ricorderanno il prototipo Terzo Millennio del 2017 che rappresentò una vera finestra sul futuro del brand. Studiata insieme al Massachusetts Institute of Technology, l’hypercar è dotata di supercondensatori in grado di scatenare una potenza superiore rispetto alle batterie tradizionali. La stessa carrozzeria funge da accumulatore di energia: in pratica, le fibre dell’auto sono in grado di assorbire delle nanocariche e di immagazzinarle in nanotubi per poi fornirle al sistema elettrico.

Lamborghini Terzo Millennio Lamborghini Terzo Millennio

Per quanto quest’ultima soluzione appaia ancora fantascientifica, non è escluso che Lamborghini voglia riprendere in mano questo progetto (come fatto in parte con la Sian) e basarci i modelli del domani.

Insomma, un modello elettrico è praticamente certo. Resta da capire quando e soprattutto quale sarà.

L’impressione è che Lamborghini non voglia arrivare in ritardo rispetto a Ferrari e c’è da credere che vedremo qualche novità entro il 2025. Considerati i dati di vendita in continua crescita dell’Urus, si potrebbe pensare che la prima “Lambo” elettrica sarà proprio un SUV, uno dei segmenti maggiormente redditizi per le Case.

Tra queste c’è anche Lotus, la cui strategia di rilancio dovrebbe basarsi proprio sul primo modello a ruote alte della sua storia.