Motorsport Network, la piattaforma digitale globale che conta 56 milioni di utenti in tutto il mondo e che comprende Motor1.com, ha siglato un accordo per l’acquisto di duPont Registry, leader mondiale nei beni e nelle auto di lusso da oltre 36 anni.

duPont Registry è una delle principali piattaforme su cui è possibile leggere notizie, vendere e acquistare auto classiche, di lusso ed esotiche.

L’autorità dell’azienda è riconosciuta anche sui social network dove può contare su un’audience complessiva di circa 10 milioni di follower.

Una new entry di lusso

Creata nel 1985, duPont è stata pioniera nel mercato delle pubblicazioni di auto esotiche. Una volta che l’acquisizione sarà completata, l’attuale presidente e CEO di duPont Publishing Steven B. Chapman rinuncerà al suo ruolo. I figli William e Steven Jr saranno nominati rispettivamente nuovi CEO e presidente. Sfruttando le capacità del Network, duPont Registry andrà incontro ad una progressiva trasformazione digitale.

L’acquisizione di duPont Registry consentirà a Motorsport Network di dare uno slancio importante alla nuova divisione “Driven Lifestyle” in cui vengono approfonditi i temi riguardanti il lusso e il glamour nel mondo dell’automotive.

Nella “Driven Lifestyle” trova spazio anche la collaborazione con Canossa Events, l’azienda italiana capace di organizzare oltre 270 esperienze all’anno alla guida di auto esclusive. Parte di Canossa è Cavallino, un brand incentrato sulla comunicazione e su eventi di lusso come il Palm Beach Cavallino Classic.

Fanno parte della nuova divisione del Network anche FerrariChat, il blog che da oltre 20 anni raccoglie le esperienze e le impressioni di 200 mila appassionati della Rossa, e Amalgam Collection, azienda specializzata dal 1985 in modellini in scala realizzati artigianalmente.

Con un mercato delle auto di lusso in continua crescita, il portafoglio di collaborazioni di Driven Lifestyle continuerà ad espandere le potenzialità internazionali del Motorsport Network. Esso punta non solo a fornire un’informazione puntuale e completa, ma anche a una costante evoluzione della tecnologia per offrire un servizio sempre migliore ai suoi utenti.

Le dichiarazioni dei presidenti

Steven B. Chapman si esprime così sull’accordo:

"Quando siamo partiti 37 anni fa non pensavo che la nostra azienda sarebbe diventata così importante nel segmento del lifestyle di lusso. Per me è stata un’esperienza bellissima crescere insieme all’azienda e coinvolgere i miei figli. duPont Registry è stata la mia vita sin da quando avevo 23 anni. Sono contento che i miei figli rimarranno a capo dell’azienda. Grazie al supporto del Motorsport Network, sono sicuro che il futuro ci riserverà grandi cose”.

Così Ben Block, CEO di Motorsport Network: