Non è la prima volta che vediamo la Volkswagen Golf R Variant (quasi) totalmente scoperta. Tra foto e video spia, ormai ci siamo fatti un’idea su come sarà la prossima famigliare sportiva della Casa tedesca. Eppure non c’è ancora l’annuncio ufficiale da parte di Volkswagen. Di fatto, l’unico tentativo per camuffare il modello è un sottile nastro sopra i badge “R” sul portellone e sulla calandra.

In queste nuove riprese, vediamo la wagon tedesca ancora una volta impegnata sul circuito del Nurburgring. Sembra proprio che manchi davvero poco al suo debutto.

A suo agio tra i cordoli

Nell’Inferno Verde, i prototipi blu e bianchi della Golf R Variant appaiono a loro agio. Per questioni di sicurezza, i due muletti sono equipaggiati con una gabbia di protezione che non vedremo sui modelli di serie. Per il resto, lo stile è fortemente condiviso con la R in variante “hatchback” ed è caratterizzato da un profilo basso, uno spoiler posteriore e paraurti specifici più sportivi.

Tra accelerazioni, gomme che fischiano e staccate all’ingresso in curva, pare che la Volkswagen se la cavi davvero bene in pista. La carrozzeria allungata rispetto alla versione a cinque porte non sembra penalizzare l’assetto della wagon, la quale può contare sulla trazione integrale 4Motion.

320 CV di “traverso”

Il motore è condiviso con la Golf R tradizionale. Sotto al cofano troviamo quindi un 2.0 turbo a 4 cilindri con una potenza di circa 320 CV e 420 Nm di coppia. La versione berlina è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in circa 4,7 secondi ed è pure dotata dalla Drift Mode che le consente di erogare più cavalli sulle ruote posteriori per le derapate controllate.

Non sarebbe male ritrovare questa caratteristica anche sulla variante station wagon. La Variant potrebbe avere uno stacco 0-100 km/h leggermente più alto per via del peso superiore, ma dovrebbe confermare delle prestazioni molto interessanti.

La Golf R parte da 52.900 euro e ragionevolmente la Variant dovrebbe costare leggermente di più. Non resta che aspettare la presentazione e nuove informazioni ufficiali.