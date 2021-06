Quando si pensa a un brand, qualunque sia il settore nel quale opera, una delle prime cose che ci vengono in mente è naturalmente il logo che lo rappresenta. Non importa se questo sia solamente un oggetto, una scritta, una sigla, una parola o semplicemente una lettera stilizzata. Il logo, infatti, è la parte più importante dell'identità di un marchio e ne rappresenta la facciata, il biglietto da visita.

Tante volte, infatti, anche senza farci caso, ricolleghiamo queste immagini, viste per strada, su internet, in Tv o su un giornale, direttamente all’azienda. Basti pensare al logo di McDonald’s, alla mela morsa della Apple oppure ai due tori che combattono con un sole sullo sfondo della Red Bull che ormai sono impressi nelle nostre menti in modo inconfondibile.

L'auto, esempio lampante

Ovviamente, il discorso non cambia quando si parla del settore automotive, anzi. Molto spesso capita di riconoscere il marchio della macchina senza conoscere il modello che si ha di fronte. Tuttavia, in un mondo in rapida evoluzione, può sorgere la necessità di un cambiamento di identità e di una rinfrescata all'immagine.

In un periodo di trasformazioni radicali ed epocali come quello che sta vivendo l’industria automobilistica, sempre più "preda" della rapida elettrificazione e digitalizzazione della gamma dei veicoli, molti brand hanno deciso di dare una svolta alla loro immagine per sottolineare anche a livello iconografico questa evoluzione tecnologica, intervenendo direttamente sui loghi. C’è chi ha apportato piccole revisioni, ma anche chi ha intrapreso la strada del cambiamento radicale.

Ecco una lista di marchi che hanno rinnovato il design del proprio logo negli ultimi tempi, e intendiamo proprio dire gli ultimi perché si tratta di cambiamenti che non risalgono a più di due anni fa e, anzi, in massima parte sono avvenuti negli ultimi 12 mesi.