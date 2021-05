Continuano i test sulla Mercedes AMG GT 73e, la berlina più potente nella gamma delle Frecce d’Argento. Per metterla alla prova sul serio, i collaudatori Mercedes sono scesi in pista sul circuito del Nurburgring, il vero habitat dell’AMG.

È probabile che gli ingegneri stiano mettendo a punto l’assetto non solo per il modello di serie, ma anche per quello speciale che proverà a stabilire un nuovo record di categoria nell’Inferno Verde.

Si prepara al debutto

Non è la prima volta che si parla dell’estrema 73e. Negli scorsi mesi sono già stati ripresi e fotografati i primi prototipi e Mercedes stessa l’ha annunciata ufficialmente.

Nel video realizzato da CarSpyMedia vediamo un’AMG GT73e praticamente pronta per la presentazione. L’unica parte timidamente mimetizzata è il frontale, ma possiamo farci tranquillamente un’idea di come sarà il modello definitivo.

La berlina manterrà un’impostazione sobria e tradirà la sua vocazione sportiva solo attraverso la calandra “Panamericana” e i quattro terminali di scarico. Nelle riprese notiamo in azione anche lo spoiler attivo che migliora la stabilità e i flussi aerodinamici oltre una certa velocità.

Il badge “73”, pronto al ritorno a distanza di 22 anni dall’ultimo modello, potrebbe essere adottato anche da versioni esagerate dei SUV Classe G e GLS.

Pronta al record

Se sulla linea sappiamo quasi tutto, non ci sono ancora informazioni ufficiali su prestazioni e powertrain.

Voci non confermate parlano di un 4.0 biturbo V8 supportato da un sistema ibrido ad alte prestazioni. Insieme, l’unità termica ed elettrica sarebbero in grado di erogare oltre 800 CV e 1000 Nm di coppia.

Giusto per dare un’idea, attualmente l’AMG GT Coupé4 più potente è la 63 S da 639 CV e 900 Nm. Il progresso, quindi, sarebbe piuttosto notevole e ci immaginiamo un’accelerazione 0-100 km/h sotto i 3 secondi e una velocità di punta intorno ai 320 km/h. Il merito andrebbe anche ai motori elettrici capaci di produrre circa 204 CV e 363 Nm

La versione a benzina è stata in grado di fermare il cronometro al Nurburgring in 7:23.009. La berlina più veloce sul circuito tedesco, però, rimane la Jaguar XE Project 8 con un tempo di 7:18.361. Chissà se la 73 abbasserà ulteriormente il limite.