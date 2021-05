Ecco l’annuncio ufficiale: la nuova BMW Serie 2 Coupé si farà e la produzione partirà quest’estate. A confermarlo è la Casa bavarese che ha comunicato di essere nelle fasi finali del processo di sviluppo.

La coupé manterrà la trazione posteriore, un bilanciamento dei pesi equamente distribuito sui due assi e una serie di potenti motori a sei cilindri in linea.

Fino a 379 CV

Secondo BMW, la Serie 2 Coupé proseguirà la tradizione della Casa nel segmento dei modelli sportivi compatti iniziata con l’iconica 2002.

I test sulla nuova generazione sono stati fatti sul circuito del Nurburgring. Qui sono state messe a dura prova le sospensioni, il telaio, la tenuta di strada e l’impianto frenante. Inoltre, sono stati condotti altri test più “tranquilli” nel tracciato di prova di BMW a Maisach.

Sempre stando alle dichiarazioni del brand tedesco, il nuovo modello unirà le qualità di comfort e guida dinamica e sarà capace di “eseguire facilmente delle derapate controllate”.

La versione top di gamma sarà la M240i che potrà contare su un motore biturbo da 379 CV abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti. Questa variante sarà disponibile anche con la trazione integrale xDrive e col differenziale sportivo M. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle altre motorizzazioni, ma è ragionevole attendersi delle varianti a benzina meno potenti e alcune versioni mild hybrid a gasolio.

Assetto regolabile

La struttura della carrozzeria è stata irrigidita del 12% rispetto al precedente modello per migliorare l’agilità e la dinamica di guida. In aggiunta, la nuova Serie 2 Coupé avrà una larghezza maggiorata per una tenuta di strada ancora più elevata.

Non mancheranno le varie modalità di guida attraverso cui personalizzare l’assetto dell’auto intervenendo (tra le altre cose) su taratura delle sospensioni, risposta del motore e reattività dello sterzo.

Come detto, la produzione della nuova Serie 2 Coupé partirà quest’estate. È probabile quindi che vedremo i primi esemplari in concessionaria entro la fine dell’anno.