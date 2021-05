Ormai, che Toyota sia al lavoro su una nuova Land Cruiser, non è più un mistero. Lo avevamo capito dalle foto spia che vi avevamo mostrato recentemente e ne abbiamo un ulteriore conferma da un altro video “sfuggito” su Instagram. Qui possiamo vedere un prototipo del SUV durante una fase di test.

Esattamente come nella prima occasione, anche in questo caso la Land Cruiser è quasi priva di mimetizzazioni. Questo ci fa capire che la fase di collaudo sia piuttosto avanzata e che a breve potrebbe esserci una presentazione ufficiale.

Look muscoloso

Stavolta la Land Cruiser è stata ripresa in un’area chiusa al traffico. A postare il video è stata la pagina Kurdistan Automotive Blog, la quale non ha specificato il luogo preciso della ripresa.

Il prototipo sembra identico a quello bianco delle foto spia. Per quanto il video sia sfocato, anche qui notiamo le linee fortemente squadrate del frontale e del profilo. A dominare il frontale c’è sempre la grande calandra cromata coi sottili fari led, mentre la fiancata è piuttosto massiccia. La linea di cintura è molto alta e la parte posteriore è quasi completamente perpendicolare.

Sappiamo che la nuova Land Cruiser dovrebbe avere un passo più lungo di cinque centimetri rispetto all’attuale. Il telaio, invece, potrebbe basarsi su quello dell’attuale generazione.

Ibrida, V8 e diesel

Il SUV Toyota è venduto in tantissimi mercati e per questa ragione è davvero difficile capire con quali motorizzazioni arriverà in Italia. Sotto al cofano si potrebbe trovare un 3.5 V6 biturbo a benzina anche in variante ibrida. Si parla anche di un V8 biturbo e di un 3.3 turbodiesel. Alcune voci citano anche una versione super sportiva marchiata GR, il reparto “performance” di Toyota.

Viste le forti limitazioni del mercato europeo in materia di emissioni è probabile che vedremo solo la versione ibrida, la cui potenza resta attualmente un mistero.

La nuova generazione del SUV dovrebbe arrivare nel 2022, ma ci aspettiamo una presentazione ufficiale già nei prossimi mesi.