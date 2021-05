Proseguono i collaudi sulla Porsche 718 Cayman GT4 RS, uno dei modelli più estremi della Casa dopo la 911 Turbo S e la 911 GT3. Come da tradizione, i test vengono eseguiti sul circuito del Nurburgring, immancabile terreno di prova di tutte le sportive tedesche.

Rispetto alle precedenti foto spia, nei nuovi scatti vediamo un prototipo ormai privo di camuffature: è il segno che la presentazione ufficiale si sta avvicinando.

Due prototipi e pochissime differenze

Le forme sembrano essere quelle definitive. L’abito indossato dalla Cayman è di quelli veramente aggressivi con appendici aerodinamiche a non finire sul frontale e nella zona posteriore. Qui è impossibile non vedere l’enorme ala fissa in fibra di carbonio che contribuisce a migliorare la stabilità alle alte velocità.

Al tempo stesso, le foto sembrano evidenziare due diversi prototipi di GT4. Le differenze sono davvero minime e possiamo vederle meglio scorrendo lo slider sottostante.

In particolare, l’esemplare con la targa “BB” sembra avere un look leggermente più sobrio. Lo possiamo capire dal frontale, nel quale è presente uno splitter meno sporgente rispetto all’altro modello.

È probabile che Porsche stia provando diversi settaggi aerodinamici oppure che il prototipo più “cattivo” sia equipaggiato con un accessorio che sarà presente nel listino.

500 CV e cambio manuale

Tuttavia, entrambi i modelli dovrebbero essere mossi dallo stesso motore. La GT4 RS sarà la variante più estrema della Cayman e monterà un 4.0 sei cilindri in linea da circa 500 CV. Non abbiamo ancora dettagli ufficiali sulla trasmissione, ma ci aspettiamo le stesse scelte della 911 GT3. Si potrebbe decidere, quindi, se equipaggiare un cambio manuale a 6 rapporti o un automatico a doppia frizione PDK a sette rapporti.

Oltre al look più spinto a livello aerodinamico, la GT4 avrà sospensioni specifiche e un impianto frenante ad hoc.

Il debutto della super Cayman sembra davvero vicino. Per quanto riguarda il prezzo, alcune voci non ufficiali parlano di una cifra intorno ai 110 mila euro.