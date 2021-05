Si scopre un po’ di più il nuovo modello di Touring Superleggera, l’atelier milanese che celebra i 95 anni dalla sua nascita. Per festeggiare in grande stile, Touring ha già annunciato l’arrivo di una nuova ed esclusiva supercar fornendo qualche dato e specifica tecnica.

La marcia di avvicinamento verso la presentazione continua con una nuova immagine teaser che sembra mostrare il cofano della nuova creazione.

“Arese RH95”

La foto mette in evidenza le curve del cofano che vedremo sulla prossima Touring Superleggera. Tra le elaborate curve si notano la presa d’aria centrale e altri due sfoghi presenti nella parte superiore. L’immagine è accompagnata dalla didascalia “Arese RH95”, ovvero quello che con ogni probabilità sarà il nome del modello.

Touring ha già annunciato che la supercar avrà il motore posizionato centralmente e un abitacolo a due posti. Si tratta di un cambio di rotta per l’atelier che finora aveva realizzato solamente modelli col propulsore montato anteriormente.

Sebbene la potenza non sia ancora stata rivelata ufficialmente, ci aspettiamo un valore superiore ai 700 CV per reggere il passo con le migliori supercar europee.

Presentazione itinerante

Nella precedente immagine teaser, il modello è coperto da un velo ed è parcheggiato vicino alla Disco Volante e all’Aero 3. La ragione è che il design della nuova Touring sarà condiviso coi precedenti due modelli.

Touring Aero 3 Alfa Romeo Disco Volante Spyder

Non resta che attendere la presentazione ufficiale che avverrà nelle prossime settimane. Successivamente, l’auto verrà esposta nel corso di vari eventi esclusivi in giro per il mondo. Si parte il 13 agosto con The Quail in California e Salon Privé (1-4 settembre) a Woodstock, in Inghilterra. Il tour continuerà con The Bridge a New York (18-19 settembre) e col Gran Premio di Zoute in Belgio (7-10 ottobre).