Il Salone dell’auto tedesco si sposa a Monaco. Non più Francoforte, quindi, ma il cuore della Baviera, uno dei centri nevralgici dell’automotive europeo. L’evento è previsto dal 7 al 12 settembre prossimo e vedrà la partecipazione di numerosi costruttori ed aziende produttrici di accessori e tecnologie per il mondo dell’auto.

I marchi presenti

La formula prevede una serie di attività in presenza e altre virtuali in streaming per non perdere il contatto con gli appassionati impossibilitati a recarsi al Salone.

Al momento, hanno confermato la loro partecipazione il Gruppo Volkswagen (coi marchi Audi, Porsche e Cupra), BMW, Mercedes, Ford, Hyundai, Stellantis e Polestar. Non mancheranno anche marchi cinesi come Leapmotor, Nio, SAIC, Xpeng e Wey.

Inoltre, nel corso della rassegna smart e Renault mostreranno in anteprima due nuovi modelli. Smart farà conoscere alla stampa e agli appassionati il primo modello frutto della join venture con Geely, mentre la Casa francese dovrebbe presentare i primi esemplari della Megane elettrica.

La rassegna cambia volto

Il Motor Show non sarà solo un’occasione per vedere da vicino i nuovi modelli delle Case. Rispetto alle precedenti edizioni dell’IAA, quella di quest’anno punterà ancora di più sulla mobilità del futuro e su una serie di talk e discussioni tra esperti riguardo ai temi d’attualità nel mondo dell’auto e non solo.

Grande attenzione verrà posta su argomenti come l’ecosostenibilità dei processi produttivi delle Case e un nuovo modello di città connessa e sicura per le auto e per le persone.

Gli eventi non si terranno solo nella sede della fiera, ma anche in vari luoghi della città come Odeonsplatz e Konigsplatz. Qui gli espositori potranno mostrare i loro modelli (alcuni disponibili anche per un test-drive) o allestire delle conferenze.