Ad ogni modello Mercedes, la sua versione AMG. La progressiva elettrificazione della gamma non cambierà questa tradizione della Casa tedesca, la quale si appresta a realizzare dei modelli sportivi anche per le nuove elettriche. Una delle più attese è l’EQS, l’ammiraglia ad emissioni zero presentata nelle scorse settimane come acerrima rivale della Tesla Model S.

Ecco quindi le prime foto spia dell’EQS con “abito” AMG.

Cambia nei dettagli

Gli scatti mostrano una linea piuttosto simile alla versione normale. Le uniche parti coperte sono la calandra e la parte posteriore. Proprio qui dovrebbero concentrarsi i principali dettagli che differenziano le due varianti.

Nella fiancata s’intravedono i dischi freno in carboceramica, segno evidente della cura sportiva dell’EQS. Inoltre, vista di profilo l’auto sembra leggermente più bassa rispetto alla variante attualmente in vendita. Anche questo è frutto dell’impostazione più corsaiola e dovrebbe essere dovuto ad un nuovo kit di sospensioni.

761 CV (o anche di più)?

La gamma dell’EQS comprende le versioni 450+ e 580. Entrambe montano lo stesso pacco batterie da 107,8 kWh, ma erogano rispettivamente 333 e 523 CV con una coppia di 568 Nm e 855 Nm. In aggiunta, la 580 può contare anche sulla trazione integrale 4Matic ottenuta con due motori elettrici, uno su ogni asse.

Mercedes ha già annunciato l’arrivo di una versione sportiva da 761 CV senza però specificare se sarà marchiata AMG. Non è escluso, però, che questa si tratti di una variante intermedia tra quelle già presenti e la futura super sportiva.

A prescindere dalla potenza, ci aspettiamo valori di coppia superiori ai 900 Nm (forse anche 1000) e un’accelerazione 0-100 km/h intorno ai 3,5 secondi. Le due varianti in vendita consentono circa 770 km di autonomia nel ciclo WLTP. La configurazione più sportiva dell’AMG potrebbe ridurre leggermente questo valore in favore di una maggiore potenza.