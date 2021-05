Per la prima volta i temi della mobilità sostenibile entrano in un master universitario e lo fanno dal 5 novembre 2021, data in cui partirà il "Master con specializzazione in Sustainable Mobility" organizzato da Kinto Italia (società del gruppo Toyota) e Luiss Business School.

Il corso fa parte del Executive Master in Circular Economy Management ed è pensato per manager e professionisti che si occupano di gestione della mobilità, in particolare i "mobility manager" che supportano la transizione verso la mobilità sostenibile e condivisa.

12 mesi di corso nei week-end

Obiettivo del nuovo master, che sfrutta la formula part-time nel fine settimana e dura 12 mesi con incontri, seminari, laboratori ed attività didattiche, è quello di dare accesso a competenze professionali in linea con le nuove esigenze del mercato e della società.

Ne è recente testimonianza il fondo da 41 miliardi di euro assegnato dal Governo agli interventi sulla mobilità e sulla logistica sostenibili inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo scopo è quello di concepire nuovi sistemi di mobilità che privilegiano il benessere delle persone, la competitività delle imprese e il rispetto dell’ambiente.

Ci sono anche dieci borse di studio

Al termine del corso è prevista la realizzazione di un project work con KINTO Italia e il rilascio di un diploma di Master di II° livello riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). È prevista inoltre l’erogazione di 10 borse di studio aperte agli studenti meritevoli con copertura al 75%.

Per tutte le informazioni di dettaglio sul Master con specializzazione in Sustainable Mobility è possibile visitare l'apposita pagina del sito Luiss Business School.

"Contribuire concretamente al benessere della società"

Nel presentare il nuovo master, il presidente e ad di Kinto Italia e ad di Toyota Financial Services Italia Mauro Caruccio ha detto:

"Investire in un percorso educativo di eccellenza con uno dei partner universitari più autorevoli e riconosciuti del panorama italiano e internazionale rappresenta una grande sfida che come KINTO Italia siamo determinati ad affrontare, consapevoli della profonda e rapida trasformazione che il settore della mobilità sta affrontando e dell’apporto di conoscenza che possiamo dare." "Attraverso questa partnership, vogliamo accompagnare l’evoluzione delle nuove professionalità e la transizione verso un futuro che privilegi soluzioni di mobilità innovative, inclusive e rispettose dell’ambiente, con l’obiettivo di contribuire concretamente al benessere della società, portando un valore che duri nel tempo.”

Sul master che prenderà avvio a novembre il Direttore di Luiss Business School Paolo Boccardelli ha aggiunto: