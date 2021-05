Strade intelligenti che dialogano con le auto e auto che si guidano da sole. E' la smart mobility e in Italia c'è un Comune con circa 6 mila abitanti che si trasformerà presto in un laboratorio per questo nuovo tipo di mobilità. Parliamo del borgo irpino di Lioni, in provincia di Avellino, dove questa mattina è stato presentato il Progetto Borgo 4.0.

La Piattaforma tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura Borgo 4.0 è un progetto di filiera promosso da ANFIA e realizzato con il coinvolgimento di un partenariato pubblico-privato coordinato dal soggetto gestore ANFIA Automotive e costituito da 54 imprese del settore e 3 Centri di Ricerca pubblici, con la partecipazione delle 5 Università Campane e del Cnr.

Investimenti da oltre 73 milioni di euro

Giovedì scorso la Regione ha pubblicato il decreto di approvazione dei contributi a sostegno degli investimenti (oltre 73 milioni di euro). "Abbiamo deciso di finanziare questa iniziativa perché guarda al futuro dal punto di vista industriale, dal punto di vista delle tecnologie per la sicurezza stradale e dal punto di vista della ricerca scientifica che riguarda l'uso dell'idrogeno per fini civili, un settore quest’ultimo dove vogliamo essere all'avanguardia nel mondo", ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca.

"A Lioni, con Borgo 4.0, è stato avviato un progetto che non solo è al passo con le tendenze di un settore in forte evoluzione, ma è in grado di riscrivere il futuro dell’auto e della mobilità perché ha un enorme potenziale di sviluppo ed implementazione. Per questo, oggi non celebriamo soltanto l’avvio del progetto, ma pensiamo ai passi successivi, perché ora, come fatto insieme qualche anno fa proprio con la Regione, c’è bisogno di iniziare a progettare il futuro", ha aggiunto il Presidente ANFIA, Paolo Scudieri.

Un laboratorio a cielo aperto

A Lioni si incontreranno quindi "centinaia tra ingegneri, ricercatori e imprese di livello internazionale", come ha spiegato Scudieri, convinto che così verrà riaffermato "il ruolo centrale che la filiera automotive italiana avrà nello sviluppo della nuova mobilità". Un investimento che spera di attirare ulteriori finanziamenti.

E' così che nel Comune di Lioni le strade cittadine saranno riqualificate e verrà realizzato un vero e proprio laboratorio didattico dedicato alla sicurezza e all’educazione stradale. Ci saranno poi interventi per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica e il miglioramento della sicurezza stradale mediante tecnologie ICT.

"Il progetto Borgo 4.0 è collocato proprio nell'ambito di una scelta strategica che abbiamo fatto, come Regione Campania, di puntare su tre comparti produttivi nei quali possiamo essere al vertice mondiale: il comparto aerospaziale per quanto riguarda lo sviluppo dei nano-satelliti e dei droni; il comparto agroalimentare e l'automotive, in cui si colloca proprio Borgo 4.0", ha concluso De Luca.