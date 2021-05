Lamborghini alla conquista del Sol Levante. La Casa bolognese ha concluso il tour “Unlock Any Road Japan”, una spedizione di 6500 km a bordo dell’Urus alla scoperta dei migliori itinerari giapponesi.

Il viaggio è iniziato lo scorso 26 aprile a Fukoka ed è terminato il 23 maggio a Tokyo dopo 17 tappe e il coinvolgimento di tanti giornalisti freelance e rappresentanti dei media automotive, lifestyle e moda.

Alla scoperta del Giappone

Nell’arco di un mese i partecipanti hanno visitato i principali scenari del Giappone intervallati dalle tappe nei concessionari autorizzati Lamborghini. Nella prima parte del viaggio sono state toccate le mete di Hiroshima, del Parco dei fiori di Urashima e i 12 km del Grande ponte di Seto con vista sull’Oceano Pacifico.

Successivamente, l’itinerario è proseguito per la città di Bizen e il Castello di Himeji, primo sito giapponese ad essere entrato nel patimonio UNESCO.

Nelle altre tappe sono state raggiunte le cascate Juni, il sentiero sterrato di Nara e la foresta di bambù di Nishinooka. Infine, i partecipanti hanno guidato sulla sabbia della Chirihama Nagisa Driveway e vicino all’isola di Hakusan.

Tinte ancora più esclusive

Protagonisti della “spedizione” sono stati due esemplari di Urus, uno “Giallo Inti Pearl Capsule” e uno “Blu Astraeus”. La prima tinta fa parte di una nuova collezione di colori denominata appunto “Pearl Capsule” sviluppata dal Centro Stile Lamborghini e disponibile esclusivamente per la SUV.

Oltre al giallo, si possono scegliere anche l’Arancio Borealis e il Verde Mantis, abbinabili al nero lucido del tetto, diffusore posteriore, cerchi in lega da 23”, spoiler e altri dettagli.

Le finiture interne riprendono l’abbinamento di colori della carrozzeria. In aggiunta, si trovano gli elementi in fibra di carbonio e in alluminio nero anodizzato. In esclusiva per le versioni Pearl Capsule è disponibile il rivestimento dei sedili in Alcantara traforata.