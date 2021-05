L'ecatombe di immatricolazioni di auto nuove sembra non conoscere fine e, mese dopo mese, i numeri continuano a scendere a doppia cifra. Gli incentivi fanno bene unicamente alle auto ibride plug-in e alle elettriche, la cui crescita però non riesce a tamponare l'emorragia di un mercato in costante affanno.

Vanno invece meglio le cose per il noleggio a lungo termine, che nonostante un calo ad aprile 2021 (-6,6% rispetto allo stesso mese del 2019) tiene, rivelandosi un'alternativa sempre più apprezzata. I paragoni con l'acquisto evidenzia perfettamente la cosa: nei primi 4 mesi del 2021 il mercato del nuovo è crollato del 32,6%, quello del noleggio a lungo termine appena del 2,6% ma le previsioni fanno ben sperare e la quota di mercato del 15% di fine 2020 potrebbe crescere ulteriormente.

In tutto questo il web gioca una parte sempre più importante e se la pandemia, con movimenti limitati, ha dato un ulteriore boost la nascita di nuovi portali ha messo sul piatto un'offerta sempre più ricca e completa agli automobilisti.

A portata di click

Se quindi fino a qualche tempo fa per vedere e configurare l'auto bisognava per forza uscire di casa, prendendo appuntamenti col rischio di tempi di attesa dilatati, oggi il web e il mondo dell'auto viaggiano sempre più a braccetto.

Una testimonianza viene dal +5% registrato da Horizon Automotive, che ha visto passare dal 10 al 15% il "peso" del proprio canale digitale negli ultimi mesi, con le sezioni "Offerte" e "Configuratore" tra quelle col maggior numero di utenti attivi.

Una piattaforma rinnovata da poco con la possibilità di scegliere tra numerosi modelli di tutti i tipi (dalle citycar alle grosse berline, passando per gli immancabili SUV) e tutti i tipi di alimentazione: benzina, diesel, ibrido, GPL, metano ed elettrico. Un ricco paniere tra cui scegliere che vede in testa tra i modelli più cercati l'inossidabile Volkswagen Golf, la Fiat 500 elettrica e la Jeep Compass.

Modelli differenti tra loro, segno di come l'interesse per gli utenti sia eterogeneo e comprende anche auto a emissioni zero o elettrificate, nel caso di Golf sia mild hybrid sia plug-in mentre il SUV americano è disponibile anche in versione phev 4xe.