Appena 2.347 km all’attivo, 806 cavalli di potenza e 387 km/h di velocità massima. In una riga tutto ciò che basta sapere per innamorarsi della Koenigsegg CCR proposta dalla nota casa d’aste RM Sotheby’s a Milano al prezzo di partenza di 720mila euro.

L'appuntamento per chi può permettersela o per chi è semplicemente curioso di vedere come va la vendita è per il 15 giugno.

Esemplare numero 7011

La CCR in questione è il terzo dei 14 esemplari prodotti tra 2004 e 2006 e reca come numero di telaio 7011, il che rivela come sia stata costruita utilizzando l’undicesimo telaio in fibra di carbonio prodotto da Koenigsegg.

Verniciata in Lava Orange con interni in tinta, la 7011 è la Koenigsegg CCR che fu presentata al grande pubblico nel Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra del 2004 ed è anche l’esemplare utilizzato in gran parte degli scatti ufficiali distribuiti alla stampa all’epoca. Non è solo un modello storico, ma probabilmente l’esemplare più celebre dei 14 prodotti.

L’importanza della Koenigsegg CCR è anche sottolineata dal fatto di rappresentare il modello dell’affermazione per la casa automobilistica, fondata da Christian von Koenigsegg nel 1994, ad appena 22 anni.

Un'auto per collezionisti

Dopo essere stata sotto i riflettori del Salone di Ginevra, la CCR dell’asta ha avuto diversi proprietari. Il 23 maggio del 2006 è stata immatricolata in Germania, da cui la targa tedesca. Nel 2009, aveva percorso soltanto 1.150 km e la proprietà era intanto passata ad un collezionista di auto francese. Sempre sottoposta a regolare manutenzione, l’auto ha continuato a passare da un garage di appassionati d’auto all’altro tra Lussemburgo e Germania.

Prima della messa all’asta è stata revisionata dagli specialisti del marchio presso la Esser Automotive, rivenditore ufficiale Koenigsegg di Aquisgrana, in Germania. Non resta che puntare insieme agli altri interessati e provare a portarsela a casa, per chi può permettersi questo lusso.