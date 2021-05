L'arresto improvviso delle attività nel 2020, sia produttive sia commerciali, ha dato come sappiamo un duro colpo al comparto automotive, ma ne ha assestato uno forse ancora peggiore a tutto ciò che si muove intorno all'auto. Per i governi, chiamati a varare misure di sostegno come gli incentivi, si sono infatti sovrapposte la necessità di elargire miliardi e una brusca riduzione delle entrate legate proprio alla fiscalità.

Allo stesso modo, anche l'indotto, riferito non soltanto alla rete di vendita ma anche a quella di assistenza, ha subito un significativo taglio del giro d'affari dovuto, tra le altre cose, all'incertezza lavorativa ed economica che ha portato molti italiani a ridurre prudentemente le spese.

30,7 miliardi in meno

Ma di quanti soldi stiamo parlando? Ebbene, per rispondere alla prima parte del quesito ci pensano i dati diffusi da ACI nel consueto annuario che oltre a fare il punto sulla situazione del mercato ha tirato le somme anche sulla situazione finanziaria correlata. Concludendo che nel 2020 la spesa degli italiani per l'auto si è ridotta di oltre il 20%, scendendo a quota 124 miliairdi di euro e pari a una perdita di 30,7 miliardi.

Di questi, la fetta più consistente è stata come sempre rappresentata da costi di acquisto e ammortamento del capitale, pari a quasi 38 miliardi e scesa di oltre il 23%, seguiti dall'acquisto di carburanti e dai costi di manutenzione o riparazione, rispettivamente 29,4 e 21,7 miliardi per un calo del 25% nel primo caso e del 17,3 nel secondo. Dunque, la spesa media annua legata all'utilizzo dell'auto, che nel 2019 era stata di 3.900 euro, si è ridotta a da appena 3.100.

Parlando sempre di percentuali, tra i passivi peggiori va registrato, sempre causa Pandemia e annessi Lockdown, quello della spese per pedaggi autostradali, che ha perso quasi 1/4 del volume totale di entrate pari a oltre 1,4 miliardi.

Nella "classifica" dei segni meno si posiziona subito dopo il -16,7% riguardante la spesa per la tassa automobilistica (bollo), ridotta di poco meno di un miliardo. A seguire, co il 15,6%, quella per l'acquisto di penumatici, il cui gap vale però 1 miliardo e 200 milioni rispetto ai quasi 8,3 miliardi totali del 2019.

Meno significativi, sia in termini di cifre sia in percentuale, le due voci che hanno in effetti risentito meno degli stop, ovvero i premi assicurativi (-4,9%) e le spese per il ricovero delle auto (-3,7%), entrambe comunque nell'ordine di qualche centinaio di milioni. Sulla prima incidono in parte le proroghe concesse da alcune compagnie che hanno prolungato la copertura di qualche mese posticipando la scadenza del rinnovo.

Più auto, meno interventi

Ulteriori dettagli sullo stato del comparto assistenza e manutenzione lo fornisce Autopromotec, principale fiera specializzata dedicata al settore autoriparazioni, che tramite l'Osservatorio raccoglie e analizza a sua volta i dati dalla rete delle officine e dalle istituzioni.

Questa fonte, che si basa però su dati raccolti a campione, stima sulla base di essi una perdita ancora maggiore, -18,9% rispetto al 2019. Questo responso emerge dal confronto tra i tre fattori che determinano l'andamento, variazione dei prezzi, evoluzione del parco ricircolante e numero degli interventi.

In un anno caratterizzato da forti stop come il 2020, i primi due hanno fatto registrare aumenti leggeri ma preziosi per la rete: il ridotto ricambio di vetture e la crescita del parco circolante (stimato da Autopromotec in un modesto 0,3%) in teoria dovrebbe aver reso più frequenti gli interventi essendo le auto in circolazione più anziane, cosa che combinata a una leggera crescita dei prezzi (circa l'1,1% in media) determinerebbe una situazione di incremento del giro d'affari.

A demolire tutto ci ha però pensato il terzo fattore, ossia la ridotta mobilità e la minor propensione degli automobilisti a spendere, che ha finito per ribaltare la situazione generando un ritorno a volumi di quasi 10 anni fa.

La spesa per l'auto in Italia nel 2020

Voce di spesa 2020 2019 Differenza in euro Differenza in % Acquisto o ammortamento 37,9 miliardi 48,7 miliardi -10,8 miliardi -23,3% Carburante 29,4 miliardi 39,6 miliardi -9,8 miliardi -25,7% Mantenzione e riparazione 21,7 miliardi 26,2 miliardi -4,5 miliardi -17,3% Pneumatici 7,014 miliardi 8,284 miliardi -1,2 miliardi -15,6% Parcheggio/ricovero 8,738 miliardi 9,080 miliardi -0,342 miliardi -3,7% Bollo e tasse 4,713 miliardi 5,659 miliardi -0,946 miliardi -16,7% Assicurazione RCA 10,514 miliardi 11,051 miliardi -0,537 miliardi -4,9% Pedaggi autostradali 4,448 miliardi 5,879 miliardi -1,431 miliardi -24,3% TOTALE 124,466 miliardi 155,186 miliardi -30,72 miliardi -19,8% Media pro capite 3.900 euro/persona 3.100 euro/persona -800 euro/persona -20,6%

fonte: Annuario ACI 2021

Il fisco ne ha persi 12

Il gettito fiscale, ovvero le entrate derivate da tasse e accise, ha fatto segnare un -19,1% corrispondente a oltre 12 miliardi in meno nelle casse dello Stato rispetto ai circa 65,2 del 2019. Qui, la voce dominante non è l'Iva sugli acquisti, pari a 6,8 miliardi con una calo del 205 abbondante, ma le accise sui carburanti il cui consumo è tuttavia calato con oltre 1,5 milioni di tonnellate in meno di benzina (-21%) e quasi 4 milioni di tonnellate di gasolio (-16%).

Le entrate erariali derivate dal settore automotive nel 2020