Il MIMO, il Milano Monza Motor Show, è ormai alle porte. La rassegna 2021 si svolgerà dal 10 al 13 giugno e, per rispettare le vigenti norme anti-Covid, punta ancora di più sulle dirette streaming.

Nel corso dei quattro giorni dell’evento si potrà comunque passeggiare nel cuore di Milano e scoprire i progetti elettrificati dei costruttori e le ultime novità (anche quelle su due ruote). Di seguito l'elenco dei partecipanti e tutte le informazioni utili.

I brand presenti

Dal Castello Sforzesco a piazza San Babila, attraversando largo Beltrami, via Dante, piazzale Cordusio, via Mercanti, piazza della Scala, piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele saranno presenti le seguenti installazioni:

Di persona, in streaming e in pista

Il dialogo con le Case sarà sempre più “virtuale”. Nelle varie pedane saranno presenti dei codici QR scansionabili con lo smartphone che permetteranno di consultare informazioni, immagini, video e link dei modelli presentati.

Inoltre, i social network del MIMO e dei brand saranno costantemente aggiornati con contenuti in tempo reale e presentazioni in diretta streaming.

Oltre alle installazioni milanesi, non mancherà la parte “dinamica” in pista all’Autodromo di Monza. La mattina dell’11 giugno si parte con la Journalist Parade, la “sfilata” dei giornalisti che guideranno le novità delle Case automobilistiche tra Milano e Monza fino ad arrivare All’Autodromo.

Alle 19, invece, la pista si riempirà di supercar e hypercar per la Supercar Night Parade. Domenica 13 giugno sarà il tempo delle attività in pista per collezionisti e club, protagonisti di un festival di auto classiche organizzato da ACI Storico.

Il programma dettagliato della manifestazione sarà svelato durante la conferenza stampa dell’8 giugno a Milano presso il Palazzo della Regione.