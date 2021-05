Lo stile della Pininfarina Modulo ora si può anche indossare. La collaborazione tra la Casa di design e l’azienda La Martina ha dato vita alla prima collezione di vestiti dedicata alla celebre Modulo, la concept car disegnata nel 1970 e diventata una vera icona di innovazione.

La collezione

La Martina, lo ricordiamo, è un’azienda argentina fondata da Lando Simonetti e Gachi Ferrari e dal 1985 è specializzata nel settore dell’equipaggiamento tecnico, soprattutto per lo sport del polo.

Il sodalizio tra Pininfarina e l’azienda si concretizza in tre capi da uomo in edizione limitata. La t-shirt regular fit ha il log dell’azienda ricamato e una personalizzazione firmata da Pininfarina ed è in vendita al costo di 99 euro.

Per 199 euro, invece, si può scegliere una polo a maniche lunga in cotone (sempre col logo dell’azienda) e la personalizzazione a contrasto sul petto. Infine, al prezzo di 439 euro è disponibile un giubbotto in tessuto tecnico con collo alto e cappuccio, chiusura frontale a zip e loghi stampati sul davanti e sul braccio.

Tutti e tre i capi sono caratterizzati dallo slogan di Pininfarina “We Move Dreams” e sono acquistabili direttamente sul sito italiano dell’azienda argentina.

Ritorno al futuro

Il prototipo della Modulo nacque da una Ferrari 512 S e rappresentò una vera finestra sul futuro dell’auto. La concept car sembra uscita da un film di fantascienza e pare più pronta per volare che per essere guidata.

Si trattò di una delle auto più all’avanguardia dei suoi tempi ed è tuttora futuristica. A colpire è anche l’altezza di soli 93 cm e un abitacolo estremamente minimalista con due posti a sedere e tutti i pulsanti raccolti in una sfera.

Così, anche grazie alla linea d’abbigliamento dedicata, la Modulo potrà continuare a vivere.