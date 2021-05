Il poster dell'edizione 2021 del Motor Valley Fest, il festival diffuso della "Terra dei Motori" in programma a Modena e in altre location dell'Emilia-Romagna dall'1 al 4 luglio, ha una firma d'eccezione: quella di Aldo Drudi.

Il famoso designer dei motori che molti hanno imparato a conoscere come l'artista dei caschi di Valentino Rossi ha deciso, con questa locandina del Motor Valley Fest, di rendere omaggio alla creatività, all'energia e alla passione dell’Emilia Romagna e della Motor Valley, esaltando anche l'idea dell'auto "Made in Italy".

I colori e l'energia del Motor Valley

Lo stesso Drudi ha così descritto il suo poster del Motor Valley Fest 2021:

"Abbiamo declinato il manifesto nel segno della continuità con l’immagine ufficiale ideata per il GP di Formula Uno del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, e sono stati integrati nella trama del poster tre nuovi elementi: un’auto con le ruote coperte, una moto e il rosone del duomo di Modena, che influenza anche la scelta della rosa cromatica che valorizza i colori istituzionali: il giallo e il blu. È stato divertente e gratificante proseguire in questa direzione, visto il successo della prima immagine creativa, un modo per trasferire energia al nuovo ed attesissimo evento della Motor Valley".

Occorre infatti ricordare che il Motor Valley Fest 2021 fa parte degli appuntamenti previsti nell’accordo per la valorizzazione del Made in Italy, siglato dalla Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi Emilia-Romagna, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE Agenzia per la promozione all’estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Gli altri eventi sono il Gran Premio di Formula 1 di Imola e la MotoGP e il Mondiale Superbike di Misano Adriatico.

Appuntamento a Modena (e non solo) dall'1 al 4 luglio

Quest'anno il Motor Valley Fest prende il via giovedì 1° luglio a Modena e prosegue fino a Domeica 4 luglio con una serie di eventi dinamici che coinvolgono per la prima volta alcuni circuiti emiliano-romagnoli: Misano Adriatico con il GT World Challenge Europe (2,3,4 Luglio), il Circuito di Imola con il Campionato Velocità Moto (2,3,4 Luglio) e Varano de Melegari con le Youngtimer e la Dallara Experience (2,3 Luglio).

A questi si aggiungono una serie di attese mostre, esposizioni e incontri di approfondimento che vedono protagonisti i marchi più famosi e prestigiosi del Made in Italy motoristico, ovvero Dallara, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani per le auto, oltre a Ducati per le due ruote.