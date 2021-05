Ridurre l'inquinamento, pianificare meglio il servizio di trasporto pubblico e diminuire gli incidenti agli attraversamenti pedonali. Sono questi i tre obiettivi che si è data Roma attraverso un progetto che coinvolge Sony Europe (questo perché Sony, attraverso un modello di business chiamato "Sensing as a Service, SeaaS" è impegnata a sostenere progetti per aiutare le città a risolvere i loro problemi).

A partire da giugno dei sensori d’immagine chiamati "IMX500", con elaborazione basata su intelligenza artificiale, saranno operativi nel centro della Capitale per ottimizzare la ricerca dei parcheggi e realizzare gli altri obiettivi citati. La sperimentazione è condotta in collaborazione con Citelum (azienda leader nell'illuminazione pubblica in Europa e nel mondo) ed Envision (responsabile dello sviluppo dei puntali smart).

Obiettivo uno: trovare parcheggio

Trovare parcheggio a Roma non è facile. Questa sperimentazione servirà a valutare la realizzazione di un sistema di parcheggi smart (basati sui sensori IMX500). In pratica l'automobilista riceverebbe sullo smartphone una notifica (tramite apposita app) del parcheggio più vicino alla propria destinazione.

Questo aiuterebbe a ridurre l’inquinamento e anche gli ingorghi, perché non si dovrebbe più girare a lungo per trovare posto.

Pensiline smart alle fermate dei mezzi

Le persone in attesa dei mezzi pubblici a Roma sono tantissime, basta farsi un giro soprattutto in centro per rendersene conto (anche se la pandemia nell'ultimo anno ha chiaramente ridotto questo numero di persone in attesa). Il progetto di sperimentazione con Sony prevede l'impiego di pensiline smart alle fermate che possono contare i passeggeri che salgono e scendono da ogni mezzo, così da pianificare meglio il servizio e ottimizzare i costi.

Strisce pedonali che si illuminano

Per anni Roma è stata la Capitale con più incidenti che coinvolgono i pedoni in Europa. E' quindi con grande speranza che si guarda alla progressiva attivazione di un sistema di allerta intelligente in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

In pratica gli automobilisti verranno allertati dell'attraversamento dei pedoni tramite un impianto di illuminazione a pavimento.

Il capitolo privacy

Come abbiamo detto la sperimentazione romana si basa sull'uso di un sensore d’immagine chiamato IMX500. Come funziona? Ha una funzione di elaborazione basata sull’intelligenza artificiale ed estrae in tempo reale i metadati derivati dalle informazioni relative a un parcheggio libero, alla presenza di un pedone che sta per attraversare la strada o al numero dei passeggeri in salita o in discesa da un mezzo pubblico.

Le immagini non vengono salvate né trasmesse dal sensore, nel rispetto delle leggi sulla privacy. "Qesto è un esempio chiaro e concreto di come la soluzione di smart vision di Sony possa soddisfare le esigenze del cliente, rispettando la privacy delle persone - dice Antonio Avitabile, Managing Director of Corporate Alliance and Investment di Sony -. La nostra ambizione è rendere le città più sostenibili e vivibili e, attraverso la piattaforma scalabile IMX500, siamo in grado di accelerare in misura sostanziale questo processo".